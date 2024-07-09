Рейтинг@Mail.ru
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 09.07.2024 (обновлено: 13:01 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/indija-1958432059.html
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди
Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время общения с индийской общиной в России. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:35
2024-07-09T13:01
россия
индия
казань
нарендра моди
владимир путин
политика
в мире
визит моди в москву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958251620_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_4a61f10a202edf1ae5cef5227bbb3014.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время общения с индийской общиной в России. &quot;Это будет способствовать развитию туризма и деловой активности&quot;, — сказал он.Политик отметил, что отношения России и Индии построены на фундаменте доверия и уважения. "Зимой в России температура опускается до минуса, но индийско-российская дружба всегда была плюсовой, всегда было тепло. &lt;...&gt; Я хотел бы особенно оценить руководство моего дорогого друга, президента Путина. Он проделал замечательную работу по укреплению этого партнерства на протяжении более двух десятилетий", — добавил Моди.Премьер отметил, что приезжает в Россию уже в шестой раз за последние десять лет. При этом он встречался с Путиным 17 раз, и все эти встречи усилили доверие и уважение между лидерами. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в страну за пять лет. Переговоры лидеров двух государств проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, политики обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20240709/indiya-1958393629.html
https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html
россия
индия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958251620_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_13cfd2ad7dbbf01481213b516963ac14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, казань, нарендра моди, владимир путин, политика, в мире, визит моди в москву
Россия, Индия, Казань, Нарендра Моди, Владимир Путин, Политика, В мире, Визит Моди в Москву
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди

Премьер Моди: Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время общения с индийской общиной в России.
«

"Это будет способствовать развитию туризма и деловой активности", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Индии раскрыли, чем обернулся для США визит Моди в Россию
Вчера, 01:49
Политик отметил, что отношения России и Индии построены на фундаменте доверия и уважения.
«
"Зимой в России температура опускается до минуса, но индийско-российская дружба всегда была плюсовой, всегда было тепло. <...> Я хотел бы особенно оценить руководство моего дорогого друга, президента Путина. Он проделал замечательную работу по укреплению этого партнерства на протяжении более двух десятилетий", — добавил Моди.
Премьер отметил, что приезжает в Россию уже в шестой раз за последние десять лет. При этом он встречался с Путиным 17 раз, и все эти встречи усилили доверие и уважение между лидерами.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в страну за пять лет. Переговоры лидеров двух государств проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, политики обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Госдепе дерзко высказались о визите Моди в Россию
Вчера, 06:00
 
РоссияИндияКазаньНарендра МодиВладимир ПутинПолитикаВ миреВизит Моди в Москву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала