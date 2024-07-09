https://ria.ru/20240709/indija-1958432059.html
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди - РИА Новости, 09.07.2024
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди
Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время общения с индийской общиной в России. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:35
2024-07-09T10:35
2024-07-09T13:01
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время общения с индийской общиной в России. "Это будет способствовать развитию туризма и деловой активности", — сказал он.Политик отметил, что отношения России и Индии построены на фундаменте доверия и уважения. "Зимой в России температура опускается до минуса, но индийско-российская дружба всегда была плюсовой, всегда было тепло. <...> Я хотел бы особенно оценить руководство моего дорогого друга, президента Путина. Он проделал замечательную работу по укреплению этого партнерства на протяжении более двух десятилетий", — добавил Моди.Премьер отметил, что приезжает в Россию уже в шестой раз за последние десять лет. При этом он встречался с Путиным 17 раз, и все эти встречи усилили доверие и уважение между лидерами. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в страну за пять лет. Переговоры лидеров двух государств проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, политики обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20240709/indiya-1958393629.html
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россия, индия, казань, нарендра моди, владимир путин, политика, в мире, визит моди в москву
Россия, Индия, Казань, Нарендра Моди, Владимир Путин, Политика, В мире, Визит Моди в Москву
Индия откроет два новых консульства в России, заявил Моди
Премьер Моди: Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге