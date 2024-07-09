https://ria.ru/20240709/gruziya-1958556189.html

Источник прокомментировал заявление посла ЕС в Грузии

Источник прокомментировал заявление посла ЕС в Грузии - РИА Новости, 09.07.2024

Источник прокомментировал заявление посла ЕС в Грузии

Заявление посла Евросоюза в Грузии о приостановке для этой страны процесса евроинтеграции следует из выводов июньского евросаммита, где лидеры пригрозили "де... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:47

2024-07-09T16:47

2024-07-09T16:47

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Заявление посла Евросоюза в Грузии о приостановке для этой страны процесса евроинтеграции следует из выводов июньского евросаммита, где лидеры пригрозили "де факто" остановить процесс вступления, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Ранее Герчинский заявил, что лидеры стран ЕС решили не только заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить минобороны Грузии для укрепления обороноспособности, но также и приостановить процесс евроинтеграции для Грузии в ожидании разъяснений от правительства республики. "Заявление посла ЕС в Грузии Павла Герчинского следует понимать в контексте последних выводов саммита Евросовета. Лидеры ЕС призвали власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де факто ведет к остановке процесса вступления", - сказал собеседник агентства. В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что этот закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям. Лидеры ЕС по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявлял, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз. При этом лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе позднее заявил, что Грузия ожидает, что станет членом Евросоюза в 2030 году, несмотря на существующую критику со стороны "разных персон". В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент страны принял закон, несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США.

https://ria.ru/20240709/gruzija-1958545328.html

https://ria.ru/20240709/gruziya-1958540491.html

https://ria.ru/20240709/ekspert-1958484663.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, грузия, брюссель, тбилиси, жозеп боррель, евросоюз, в мире – радио sputnik