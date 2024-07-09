https://ria.ru/20240709/gruziya-1958425359.html

В СВР раскрыли подробности плана США по смене власти в Грузии

В СВР раскрыли подробности плана США по смене власти в Грузии - РИА Новости, 09.07.2024

В СВР раскрыли подробности плана США по смене власти в Грузии

Вашингтон с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая даст интервью американскому СМИ, может готовить "цветную революцию" в стране, заявили в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:15

2024-07-09T10:15

2024-07-09T10:27

в мире

сша

грузия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

саломе зурабишвили

евросоюз

вашингтон (штат)

тбилиси

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вашингтон с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая даст интервью американскому СМИ, может готовить "цветную революцию" в стране, заявили в пресс-бюро СВР."Стали известны основные сюжетные линии состряпанного "в лучших голливудских традициях" сценария. С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить "сенсационное разоблачение": во всех бедах Грузии виновата Россия", - говорится в сообщении.Отмечается, что акцент будет сделан на раскручивании обвинений "Грузинской мечты" в "политической несамостоятельности", грозящей увести "корабль Джорджия" под алыми парусами вдаль от европейских берегов."Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Зурабишвили. Как задумали "вашингтонские режиссеры", глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за "деградацию" переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит "широкую общественность" о "катастрофических последствиях сближения с Москвой" и ущербе, наносимом Грузии релокантами из России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что при этом Вашингтон устами Зурабишвили намерен подготовить избирателей к "некоему политическому сюрпризу "Грузинской мечте" со стороны оппозиции", который в итоге может оказаться очередной "цветной революцией".РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом сами США и их союзники регулярно поддерживают протесты и незаконные акции в постсоветских государствах, включая переворот на Украине.

https://ria.ru/20240709/gruziya-1958421712.html

https://ria.ru/20240708/gruziya-1958341198.html

сша

грузия

вашингтон (штат)

тбилиси

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, грузия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), саломе зурабишвили, евросоюз, вашингтон (штат), тбилиси