https://ria.ru/20240709/groza-1958458591.html

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 09.07.2024

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду во вторник в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:11

2024-07-09T12:11

2024-07-09T12:13

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду во вторник в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до конца суток 9 июля по Московской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/zhara-1957000621.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода