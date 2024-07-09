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Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 09.07.2024
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду во вторник в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:11
2024-07-09T12:11
2024-07-09T12:13
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду во вторник в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до конца суток 9 июля по Московской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре