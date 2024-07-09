https://ria.ru/20240709/gosduma-1958536828.html

Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады

Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады - РИА Новости, 09.07.2024

Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:00

2024-07-09T16:00

2024-07-09T16:45

экономика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Инициатива разработана для поддержки тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Благодаря нововведению можно будет рассчитывать на гарантированный доход по счетам и вкладам в рублях сроком на один год. Кроме того, их можно будет продлить на такой же срок, если эти люди останутся получателями соцподдержки. Сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. При этом договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения соглашения по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий. Проценты будут перечислять ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей — по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, действующей на дату их начисления, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре социального счета. Открыть такой вклад (счет) можно будет только в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов. Он должен состоять на учете в АСВ и иметь право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Гражданин будет вправе иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. Банки будут не вправе отказать в заключении таких соглашений, если сведения о назначении соцподдержки размещены в госинформсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Они должны обеспечить возможность использования национального платежного инструмента, то есть карты "Мир", для совершения операций по счету. При этом у граждан будет право совершать операции и без платежной карты. Кроме того, банкам запрещается взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года коснутся и других банков.

https://realty.ria.ru/20240709/gosposhliny-1958498080.html

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958527204.html

https://ria.ru/20240709/zakonotvorchestvo-1958504638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов