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Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады - РИА Новости, 09.07.2024
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16:00 09.07.2024 (обновлено: 16:45 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958536828.html
Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады
Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады - РИА Новости, 09.07.2024
Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:00
2024-07-09T16:45
экономика
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Инициатива разработана для поддержки тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Благодаря нововведению можно будет рассчитывать на гарантированный доход по счетам и вкладам в рублях сроком на один год. Кроме того, их можно будет продлить на такой же срок, если эти люди останутся получателями соцподдержки. Сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. При этом договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения соглашения по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий. Проценты будут перечислять ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей — по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, действующей на дату их начисления, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре социального счета. Открыть такой вклад (счет) можно будет только в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов. Он должен состоять на учете в АСВ и иметь право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Гражданин будет вправе иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. Банки будут не вправе отказать в заключении таких соглашений, если сведения о назначении соцподдержки размещены в госинформсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Они должны обеспечить возможность использования национального платежного инструмента, то есть карты "Мир", для совершения операций по счету. При этом у граждан будет право совершать операции и без платежной карты. Кроме того, банкам запрещается взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года коснутся и других банков.
https://realty.ria.ru/20240709/gosposhliny-1958498080.html
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958527204.html
https://ria.ru/20240709/zakonotvorchestvo-1958504638.html
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экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов
Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов
Госдума разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады

ГД разрешила гражданам с низкими доходами открывать соцвклады в пределах 50 тыс.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Инициатива разработана для поддержки тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Благодаря нововведению можно будет рассчитывать на гарантированный доход по счетам и вкладам в рублях сроком на один год. Кроме того, их можно будет продлить на такой же срок, если эти люди останутся получателями соцподдержки.
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Сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. При этом договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения соглашения по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий.
Проценты будут перечислять ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей — по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, действующей на дату их начисления, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре социального счета.
Открыть такой вклад (счет) можно будет только в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов. Он должен состоять на учете в АСВ и иметь право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Гражданин будет вправе иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг.
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Кроме того, банкам запрещается взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года коснутся и других банков.
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ЭкономикаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладов
 
 
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