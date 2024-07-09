https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html

В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве

В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024

В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве

Аллу Пугачеву после публикации о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве необходимо признать иноагентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:48

2024-07-09T15:48

2024-07-09T19:12

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аллу Пугачеву после публикации о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве необходимо признать иноагентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина")."В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду", — сказал собеседник агентства.Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.Как сообщало российское Минобороны, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал разгоняемую в США истерию по поводу больницы "Охматдет" в Киеве образцом оголтелой антироссийской пропаганды. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240702/nevzorov-1956945897.html

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931707260.html

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в мире, россия, киев, сша, алла пугачева, алексей журавлев , анатолий антонов, госдума рф