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В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
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15:48 09.07.2024 (обновлено: 19:12 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html
В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве
В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве
Аллу Пугачеву после публикации о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве необходимо признать иноагентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:48
2024-07-09T19:12
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аллу Пугачеву после публикации о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве необходимо признать иноагентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина")."В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду", — сказал собеседник агентства.Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.Как сообщало российское Минобороны, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал разгоняемую в США истерию по поводу больницы "Охматдет" в Киеве образцом оголтелой антироссийской пропаганды. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240702/nevzorov-1956945897.html
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в мире, россия, киев, сша, алла пугачева, алексей журавлев , анатолий антонов, госдума рф
В мире, Россия, Киев, США, Алла Пугачева, Алексей Журавлев , Анатолий Антонов, Госдума РФ
В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве

В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после слов о больнице в Киеве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аллу Пугачеву после публикации о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве необходимо признать иноагентом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
"В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду", — сказал собеседник агентства.
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Пугачева опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Как сообщало российское Минобороны, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал разгоняемую в США истерию по поводу больницы "Охматдет" в Киеве образцом оголтелой антироссийской пропаганды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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