https://ria.ru/20240709/gosduma-1958527204.html

Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК

Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 09.07.2024

Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:33

2024-07-09T15:33

2024-07-09T15:33

россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры, Следственного комитета. Законопроект был внесен правительством, им предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям. В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Закон также устанавливает освобождение от военных сборов для служащих в войсках национальной гвардии РФ, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников), а также федеральные государственные гражданские служащие и работники указанных органов, организаций и учреждений.

https://ria.ru/20240608/otsrochka-1951574827.html

https://ria.ru/20240705/uchet-1957540166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), безопасность