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Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 09.07.2024
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15:33 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958527204.html
Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК
Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 09.07.2024
Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:33
2024-07-09T15:33
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры, Следственного комитета. Законопроект был внесен правительством, им предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям. В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Закон также устанавливает освобождение от военных сборов для служащих в войсках национальной гвардии РФ, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников), а также федеральные государственные гражданские служащие и работники указанных органов, организаций и учреждений.
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россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Госдума приняла закон об отсрочке для служащих прокуратуры и СК

Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, которым предлагается распространить нормы об отсрочке на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры, Следственного комитета.
Законопроект был внесен правительством, им предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". В тексте инициативы сказано, что отсрочка от призыва будет предоставляться в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям.
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В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Закон также устанавливает освобождение от военных сборов для служащих в войсках национальной гвардии РФ, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, органах и организациях прокуратуры РФ, следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников), а также федеральные государственные гражданские служащие и работники указанных органов, организаций и учреждений.
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