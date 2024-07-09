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Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на алкоголь - РИА Новости, 09.07.2024
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14:32 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958503469.html
Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на алкоголь
Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на алкоголь - РИА Новости, 09.07.2024
Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на алкоголь
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года. Третье чтение РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:32
2024-07-09T14:32
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года. Третье чтение запланировано на 10 июля. Соответствующие изменения были поддержаны депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год - 700 рублей, на 2027 год - 728 рублей; крепостью до 18% - 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей соответственно. Для крепленого (ликерного) вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акцизы составят на 2025 год 148 рублей за литр, на 2026 год - 154 рубля, на 2027 год - 160 рублей; для игристых вин, включая российское шампанское, - 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей соответственно; для других вин, в том числе фруктовых, и плодовой алкогольной продукции - 113 рублей, 118 рублей и 123 рубля. Акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается на 2025 год в размере 38 рублей за литр, на 2026 год - 40 рублей, на 2027 год - 42 рубля; на пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху - 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно; на более крепкое пиво - 51 рубль, 53 рубля и 55 рублей. Некоторые изменения вносятся для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные средства и препараты, не включенные в перечни фармацевтической продукции, а также фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами. При этом для такой фармсубстанции с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медорганизациям, фармпроизводителям, аккредитованным испытательным лабораториям (центрам). Акциз на эту фармсубстанцию будет приниматься к вычету при производстве ряда лекарств и препаратов, а также медицинских изделий. Причем компаниям, использующим менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, вычет будет предоставляться без представления документов, подтверждающих ее целевое использование. Помимо этого, вводится единый подход, позволяющий покупать с нулевой ставкой акциза лишь денатурированный спирт для его использования в целях производства парфюмерной продукции, бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелевой основе.
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на алкоголь

Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на алкоголь на 4%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает алкоголь магазине
Покупатель выбирает алкоголь магазине - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель выбирает алкоголь магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года. Третье чтение запланировано на 10 июля.
Соответствующие изменения были поддержаны депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ.
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Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год - 700 рублей, на 2027 год - 728 рублей; крепостью до 18% - 148 рублей, 154 рубля и 160 рублей соответственно.
Для крепленого (ликерного) вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акцизы составят на 2025 год 148 рублей за литр, на 2026 год - 154 рубля, на 2027 год - 160 рублей; для игристых вин, включая российское шампанское, - 125 рублей, 130 рублей и 135 рублей соответственно; для других вин, в том числе фруктовых, и плодовой алкогольной продукции - 113 рублей, 118 рублей и 123 рубля.
Акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается на 2025 год в размере 38 рублей за литр, на 2026 год - 40 рублей, на 2027 год - 42 рубля; на пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху - 27 рублей, 28 рублей и 29 рублей соответственно; на более крепкое пиво - 51 рубль, 53 рубля и 55 рублей.
Некоторые изменения вносятся для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные средства и препараты, не включенные в перечни фармацевтической продукции, а также фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами.
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При этом для такой фармсубстанции с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медорганизациям, фармпроизводителям, аккредитованным испытательным лабораториям (центрам). Акциз на эту фармсубстанцию будет приниматься к вычету при производстве ряда лекарств и препаратов, а также медицинских изделий.
Причем компаниям, использующим менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, вычет будет предоставляться без представления документов, подтверждающих ее целевое использование. Помимо этого, вводится единый подход, позволяющий покупать с нулевой ставкой акциза лишь денатурированный спирт для его использования в целях производства парфюмерной продукции, бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелевой основе.
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