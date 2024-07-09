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ГД поддержит расширение перечня нарушений, позволяющих выдворять мигрантов
ГД поддержит расширение перечня нарушений, позволяющих выдворять мигрантов - РИА Новости, 09.07.2024
ГД поддержит расширение перечня нарушений, позволяющих выдворять мигрантов
Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из страны за правонарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:13
2024-07-09T08:13
2024-07-09T11:03
общество
госдума рф
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из страны за правонарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Вопрос контроля за миграцией — крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах", — подчеркнул он.Политик сказал, что совершенствование законодательства по миграции имеет приоритетное значение для Госдумы.Володин отметил, что палата в кратчайшие сроки рассмотрит предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в миграционной сфере.Накануне МВД России подготовило проект закона, по которому намерено выдворять иностранцев из страны за нарушения еще по 20 статьям КоАП.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
ГД поддержит расширение перечня нарушений, позволяющих выдворять мигрантов
Госдума поддержит проект о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП