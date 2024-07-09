https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html

ГД поддержит расширение перечня нарушений, позволяющих выдворять мигрантов

ГД поддержит расширение перечня нарушений, позволяющих выдворять мигрантов - РИА Новости, 09.07.2024

ГД поддержит расширение перечня нарушений, позволяющих выдворять мигрантов

Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из страны за правонарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:13

2024-07-09T08:13

2024-07-09T11:03

общество

госдума рф

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из страны за правонарушения еще по 20 статьям КоАП, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Вопрос контроля за миграцией — крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах", — подчеркнул он.Политик сказал, что совершенствование законодательства по миграции имеет приоритетное значение для Госдумы.Володин отметил, что палата в кратчайшие сроки рассмотрит предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в миграционной сфере.Накануне МВД России подготовило проект закона, по которому намерено выдворять иностранцев из страны за нарушения еще по 20 статьям КоАП.

https://ria.ru/20240707/bastrykin-1958024020.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия, вячеслав володин