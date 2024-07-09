В Госдуму внесут законопроект о наказании за мародерство во время ЧС
ЛДПР внесет в ГД проект о наказании до шести лет за мародерство во время ЧС
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект о наказаниях до шести лет лишения свободы за мародерство во время природных катаклизмов, паводков и иных чрезвычайных обстоятельств природного или техногенного характера, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В пресс-службе партии сообщили РИА Новости, что соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Государственной думы 9 июля.
"В части первой статьи 356.1 Уголовного кодекса Российской Федерации... после слов "боевых действий" дополнить словами "при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера", - сказано в проекте федерального закона.
Согласно статье 356.1 УК РФ, максимальное наказание за такое преступление может составить до шести лет лишения свободы.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что во время чрезвычайных ситуаций ввиду паводков в Оренбургской, Курганской, Самарской области, а также в ряде других регионов, несмотря на принятые меры, случаи мародерства все равно возникали и фиксировались правоохранительными органами.
"В случае чрезвычайных ситуаций граждане должны беспокоиться за свою жизнь и здоровье, а не бояться за оставленное имущество. Это зона ответственности государства, как обеспечить его сохранность и восстановление в случае утери. Только за апрель в Оренбуржье прокуратура отработала более 40 заявлений о фактах мародерства, были обращения от жителей Кургана и Томска. Подобные ситуации не должны повториться. Мародеров нужно безоговорочно сажать и надолго. Те, кто способен нанести вред ближнему в момент беды, должны быть изолированы от общества. Распространение положений статьи о мародерстве на ситуации ЧС поможет сохранить имущество людей", - рассказал РИА Новости Слуцкий.