https://ria.ru/20240709/gosduma-1958391890.html

В Госдуму внесут законопроект о наказании за мародерство во время ЧС

В Госдуму внесут законопроект о наказании за мародерство во время ЧС - РИА Новости, 09.07.2024

В Госдуму внесут законопроект о наказании за мародерство во время ЧС

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект о наказаниях до шести лет лишения свободы за мародерство во время РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:06

2024-07-09T01:06

2024-07-09T02:29

общество

россия

самарская область

курган

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект о наказаниях до шести лет лишения свободы за мародерство во время природных катаклизмов, паводков и иных чрезвычайных обстоятельств природного или техногенного характера, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В пресс-службе партии сообщили РИА Новости, что соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Государственной думы 9 июля. "В части первой статьи 356.1 Уголовного кодекса Российской Федерации... после слов "боевых действий" дополнить словами "при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера", - сказано в проекте федерального закона. Согласно статье 356.1 УК РФ, максимальное наказание за такое преступление может составить до шести лет лишения свободы. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что во время чрезвычайных ситуаций ввиду паводков в Оренбургской, Курганской, Самарской области, а также в ряде других регионов, несмотря на принятые меры, случаи мародерства все равно возникали и фиксировались правоохранительными органами. "В случае чрезвычайных ситуаций граждане должны беспокоиться за свою жизнь и здоровье, а не бояться за оставленное имущество. Это зона ответственности государства, как обеспечить его сохранность и восстановление в случае утери. Только за апрель в Оренбуржье прокуратура отработала более 40 заявлений о фактах мародерства, были обращения от жителей Кургана и Томска. Подобные ситуации не должны повториться. Мародеров нужно безоговорочно сажать и надолго. Те, кто способен нанести вред ближнему в момент беды, должны быть изолированы от общества. Распространение положений статьи о мародерстве на ситуации ЧС поможет сохранить имущество людей", - рассказал РИА Новости Слуцкий.

https://ria.ru/20240415/zhiteli-1940197241.html

https://ria.ru/20240114/rybaki-1921290880.html

россия

самарская область

курган

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общество, россия, самарская область, курган, леонид слуцкий (политик)