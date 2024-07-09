https://ria.ru/20240709/gosdolg-1958248187.html

"Ударит по всем". Главного мирового должника поставили перед фактом

"Ударит по всем". Главного мирового должника поставили перед фактом - РИА Новости, 09.07.2024

"Ударит по всем". Главного мирового должника поставили перед фактом

Американские финансовые обязательства приблизились к очередной немыслимой отметке — 35 триллионов долларов. В Федрезерве признали: больше так невозможно, нужно... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:00

2024-07-09T08:00

2024-07-09T08:08

экономика

сша

россия

джо байден

bank of america

всемирный банк

госдолг сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135374_0:196:3071:1923_1920x0_80_0_0_78159e1fdb978e38f85ba71b3d623285.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Елена Савельева. Американские финансовые обязательства приблизились к очередной немыслимой отметке — 35 триллионов долларов. В Федрезерве признали: больше так невозможно, нужно что-то делать. Но наблюдатели уверены: альтернатив нет, расходы бюджета и дефицит надо покрывать, поэтому заимствования продолжатся. Вопрос только в том, какой уровень станет последней чертой.Неподъемный уровеньВ Bank of America заявили: госдолг увеличивается на триллион каждые сто дней.В Международном валютном фонде в 2024-м ожидают 123% ВВП, к 2029-му — 134, 2032-му — 140.Государственный долг — это непогашенные финансовые обязательства страны. То есть то, что федеральное правительство получило от кредиторов — как резидентов, так и иностранных держателей гособлигаций — трежерис. Эти деньги идут на оплату бюджетных расходов.Отношение долга к валовому внутреннему продукту — важный экономический показатель. У России — меньше 20% ВВП, это совсем немного.США влезают в долги со времен кризиса 2008-го. При Бараке Обаме прибавили девять триллионов, при Дональде Трампе — еще семь. В 2018-м было уже 78% ВВП — и Всемирный банк счел это опасным.Потом случилась пандемия, образовался внушительный бюджетный дефицит. И к профициту вернуться пока не удается. В конгрессе в этом году запланировали минус 1,9 триллиона.Тут и огромные траты на Украину, и списание студенческих кредитов, расходы на федеральную программу медстрахования. При Джо Байдене финансовые обязательства выросли на семь триллионов."Обслуживание долга дорожает, а перед выборами все больше тратят на социалку. Демократической партии очень нужны голоса", — поясняет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Пора прекращатьВ Федрезерве забили тревогу. "Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже", — сказал глава ведомства Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре.Аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для американского журнала The National Interest предупредили о возможности серьезных проблем в экономике страны и, соответственно, обороноспособности.Только на на обслуживание долга уходит порядка двух процентов ВВП. А ведь ставки растут.За первые семь месяцев 2024 финансового года, который начался в США в октябре 2023-го, на обслуживание госдолга потратили 601 миллиард. Для сравнения: на военные нужды — 576 миллиардов.Плюс расходы на Medicare — 607 миллиардов. Это даже Вашингтону не по карману."Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что США никогда не смогут погасить долги, поэтому проблем не избежать", — отметил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Серьезные рискиА ведь американский доллар — это до сих пор основная резервная валюта. Нарушение финансовой стабильности США вызовет серьезные потрясения на мировых рынках."Если вдруг произойдет дефолт, трежерис, рассматриваемые инвесторами как безрисковый актив, обесценятся. Обвалятся фондовые рынки, возникнет цепная реакция долговых кризисов в других странах, рухнут цены на сырье, взлетят ставки, подорожают кредиты", — перечисляет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Курс доллара, кредитоспособность США упадут, а те страны и организации, которые покупали трежерис, останутся с ничем не обеспеченными активами, добавляет Вавилов.Уже не надежноПока, впрочем, дефолт, если и возможен, то скорее технический. В июне Байден вновь подписал закон о повышении потолка госдолга. Но эта ситуация все больнее бьет по статусу доллара.Так, еще в августе прошлого года США лишились наивысшего кредитного рейтинга, который крупнейшей экономике мира присваивали десятилетиями.Суверенный кредитный рейтинг — это инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. То есть исключительный уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта — это то, чем США уже не обладают."При таких параметрах долга рейтинг, который по S&P по-прежнему находится на уровне AA+, скорее всего, пересмотрят. Со временем возможно понижение до A+", — полагает Веретенникова.Последствия очевидны — это станет триггером дальнейшего "бегства от доллара" и приведет к распродаже казначейских облигаций.Китайцы, например, в первом квартале избавились от американского госдолга на 53,3 миллиарда — рекорд. А Россия так вообще давно свела вложения в трежерис практически к нулю. И тенденция, скорее всего, будет лишь усиливаться.

https://ria.ru/20240701/ssha-1956538961.html

https://ria.ru/20240627/amerika-1955965368.html

https://ria.ru/20240503/gosdolg-1943768516.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, джо байден, bank of america, всемирный банк, госдолг сша