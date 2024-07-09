https://ria.ru/20240709/glava-1958640474.html

Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена

Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена - РИА Новости, 09.07.2024

Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать ухудшение здоровья президента Джо Байдена, выразив уверенность в его работоспособности и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:34

2024-07-09T23:34

2024-07-09T23:34

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министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать ухудшение здоровья президента Джо Байдена, выразив уверенность в его работоспособности и назвав главу государства "невероятно эффективным". "Президент невероятно эффективен во время встреч, которые у меня с ним проходят, включая международные многочасовые встречи", - сообщила она на слушаниях в палате представителей США. По словам Йеллен, она участвовала в переговорах Байдена с другими мировыми лидерами и не заметила ничего плохого в его состоянии. По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости. Сам Байден и Белый дом подобную информацию об ухудшении здоровья главы государства также признавать отказываются.

https://ria.ru/20240709/bayden-1958401258.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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