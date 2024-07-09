Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/glava-1958640474.html
Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена
Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена - РИА Новости, 09.07.2024
Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена
Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать ухудшение здоровья президента Джо Байдена, выразив уверенность в его работоспособности и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:34
2024-07-09T23:34
в мире
сша
джо байден
джанет йеллен
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870356739_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_07170d50ccb16283795e5f05bdeba466.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать ухудшение здоровья президента Джо Байдена, выразив уверенность в его работоспособности и назвав главу государства "невероятно эффективным". "Президент невероятно эффективен во время встреч, которые у меня с ним проходят, включая международные многочасовые встречи", - сообщила она на слушаниях в палате представителей США. По словам Йеллен, она участвовала в переговорах Байдена с другими мировыми лидерами и не заметила ничего плохого в его состоянии. По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости. Сам Байден и Белый дом подобную информацию об ухудшении здоровья главы государства также признавать отказываются.
https://ria.ru/20240709/bayden-1958401258.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870356739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_269abd89adcdcf0d571cb10a16053079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, джанет йеллен, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , министерство финансов сша
В мире, США, Джо Байден, Джанет Йеллен, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Министерство финансов США
Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена

Глава Минфина США Йеллен: Байден является невероятно эффективным президентом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник отказалась признавать ухудшение здоровья президента Джо Байдена, выразив уверенность в его работоспособности и назвав главу государства "невероятно эффективным".
«
"Президент невероятно эффективен во время встреч, которые у меня с ним проходят, включая международные многочасовые встречи", - сообщила она на слушаниях в палате представителей США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме
Вчера, 04:55
По словам Йеллен, она участвовала в переговорах Байдена с другими мировыми лидерами и не заметила ничего плохого в его состоянии.
По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным.
По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
Сам Байден и Белый дом подобную информацию об ухудшении здоровья главы государства также признавать отказываются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденДжанет ЙелленДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала