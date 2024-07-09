Германия обновила список поставленных Украине вооружений
Правительство Германии обновило список поставленных Украине вооружений
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Правительство Германии обновило спустя несколько недель после публикации список поставленных Украине вооружений на своем сайте, в него вошли бронированные машины различного назначения, штурмовые и снайперские винтовки и десятки тысяч единиц боеприпасов.
Последний раз правительство обновляло список 14 июня. С той поры Германия поставила на Украину одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 и 4 машины разминирования Wisent 1 с запчастями, третий комплекс Patriot (о чем ранее уже сообщало посольство ФРГ на Украине), 2 радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 200 мобильных комплексов борьбы с БПЛА, 30 разведывательных беспилотников типа Vector и 10 надводных БПЛА.
Кроме того, на Украину поставлены 800 штурмовых винтовок MK 556, 10 снайперских винтовок HLR 338, 150 винтовок CR 308, 250 пулеметов MG5. Также поставлено 93 тысячи дымовых гранат, 9 тысяч выстрелов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 55 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и 58 тысяч - калибра 40 миллиметров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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