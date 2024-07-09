https://ria.ru/20240709/germanija-1958413847.html

Германия обновила список поставленных Украине вооружений

Германия обновила список поставленных Украине вооружений - РИА Новости, 09.07.2024

Германия обновила список поставленных Украине вооружений

Правительство Германии обновило спустя несколько недель после публикации список поставленных Украине вооружений на своем сайте, в него вошли бронированные... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:58

2024-07-09T08:58

2024-07-09T08:58

украина

германия

россия

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg

БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Правительство Германии обновило спустя несколько недель после публикации список поставленных Украине вооружений на своем сайте, в него вошли бронированные машины различного назначения, штурмовые и снайперские винтовки и десятки тысяч единиц боеприпасов. Последний раз правительство обновляло список 14 июня. С той поры Германия поставила на Украину одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 и 4 машины разминирования Wisent 1 с запчастями, третий комплекс Patriot (о чем ранее уже сообщало посольство ФРГ на Украине), 2 радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 200 мобильных комплексов борьбы с БПЛА, 30 разведывательных беспилотников типа Vector и 10 надводных БПЛА. Кроме того, на Украину поставлены 800 штурмовых винтовок MK 556, 10 снайперских винтовок HLR 338, 150 винтовок CR 308, 250 пулеметов MG5. Также поставлено 93 тысячи дымовых гранат, 9 тысяч выстрелов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 55 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и 58 тысяч - калибра 40 миллиметров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, германия, россия, сергей лавров, нато, в мире