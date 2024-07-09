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Германия обновила список поставленных Украине вооружений - РИА Новости, 09.07.2024
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08:58 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/germanija-1958413847.html
Германия обновила список поставленных Украине вооружений
Германия обновила список поставленных Украине вооружений - РИА Новости, 09.07.2024
Германия обновила список поставленных Украине вооружений
Правительство Германии обновило спустя несколько недель после публикации список поставленных Украине вооружений на своем сайте, в него вошли бронированные... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:58
2024-07-09T08:58
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БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Правительство Германии обновило спустя несколько недель после публикации список поставленных Украине вооружений на своем сайте, в него вошли бронированные машины различного назначения, штурмовые и снайперские винтовки и десятки тысяч единиц боеприпасов. Последний раз правительство обновляло список 14 июня. С той поры Германия поставила на Украину одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 и 4 машины разминирования Wisent 1 с запчастями, третий комплекс Patriot (о чем ранее уже сообщало посольство ФРГ на Украине), 2 радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 200 мобильных комплексов борьбы с БПЛА, 30 разведывательных беспилотников типа Vector и 10 надводных БПЛА. Кроме того, на Украину поставлены 800 штурмовых винтовок MK 556, 10 снайперских винтовок HLR 338, 150 винтовок CR 308, 250 пулеметов MG5. Также поставлено 93 тысячи дымовых гранат, 9 тысяч выстрелов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 55 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и 58 тысяч - калибра 40 миллиметров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html
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украина, германия, россия, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Германия обновила список поставленных Украине вооружений

Правительство Германии обновило список поставленных Украине вооружений

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Правительство Германии обновило спустя несколько недель после публикации список поставленных Украине вооружений на своем сайте, в него вошли бронированные машины различного назначения, штурмовые и снайперские винтовки и десятки тысяч единиц боеприпасов.
Последний раз правительство обновляло список 14 июня. С той поры Германия поставила на Украину одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 и 4 машины разминирования Wisent 1 с запчастями, третий комплекс Patriot (о чем ранее уже сообщало посольство ФРГ на Украине), 2 радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 200 мобильных комплексов борьбы с БПЛА, 30 разведывательных беспилотников типа Vector и 10 надводных БПЛА.
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Кроме того, на Украину поставлены 800 штурмовых винтовок MK 556, 10 снайперских винтовок HLR 338, 150 винтовок CR 308, 250 пулеметов MG5. Также поставлено 93 тысячи дымовых гранат, 9 тысяч выстрелов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 55 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и 58 тысяч - калибра 40 миллиметров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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