https://ria.ru/20240709/gaz-1958505807.html

Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen

Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen - РИА Новости, 09.07.2024

Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам немецкого автоконцерна Volkswagen, передает... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:38

2024-07-09T14:38

2024-07-09T16:23

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам немецкого автоконцерна Volkswagen, передает корреспондент РИА Новости. Речь идет о компенсации:"В исполнении остальных исковых требований отказать", — сказала судья Алена Главинская. В середине июля прошлого года арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать иск ГАЗа к немецкой компании Volkswagen в России из-за прекращения поставок двигателей, которые отечественная компания использовала в производстве автомобилей. Соответствующий договор был заключен 15 июня 2017 года. ГАЗ требовал от Volkswagen компенсацию на сумму более 28,4 миллиарда рублей. Как заявил во время прений адвокат российской компании Денис Голубев, речь идет о взыскании 2,5 миллиарда рублей, которые ГАЗ инвестировал в производство, 5,2 миллиарда рублей расходов на возмещение убытков дистрибьюторам и 20,748 миллиарда рублей упущенной выгоды. Помимо этого, компания требовала 40 тысяч евро за тару, заказанную дистрибьютором и не поставленную концерном Volkswagen.Голубев подчеркнул, что с 2021 года Volkswagen начал нарушать свои обязательства по поставке двигателей. При этом в марте следующего года компания, по сути, отказалась от выполнения соглашения, добавил он.В свою очередь, адвокат компании Volkswagen Владимир Мельников заявил, что никаких обязательств у ответчика по поставке двигателей не возникло и возникнуть не могло. По его словам, компенсация за расходы на возмещение убытков дистрибьюторам в размере 5,2 миллиарда рублей — это "нарисованный убыток".Ранее суд отказал в принятии обеспечительных мер по иску ГАЗа о взыскании 28,405 миллиарда рублей убытка с Volkswagen Aktiengesellschaft. Вместе с тем суд не стал удовлетворять ходатайство немецкой компании об оставлении иска без рассмотрения, хотя та считала, что спор должен рассматриваться в Международном арбитражном суде. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Нижегородской области 20 июля 2023 года утвердил мировое соглашение Горьковского автозавода к Volkswagen по первому иску о взыскании убытков в размере примерно 15,6 миллиарда рублей, поданному в марте. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому подробности неизвестны.

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

группа газ, volkswagen group, volkswagen touareg, россия, нижегородская область, авто