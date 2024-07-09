https://ria.ru/20240709/gaz-1958505807.html
Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen
Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen - РИА Новости, 09.07.2024
Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen
Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам немецкого автоконцерна Volkswagen, передает... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:38
2024-07-09T14:38
2024-07-09T16:23
группа газ
volkswagen group
volkswagen touareg
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам немецкого автоконцерна Volkswagen, передает корреспондент РИА Новости. Речь идет о компенсации:"В исполнении остальных исковых требований отказать", — сказала судья Алена Главинская. В середине июля прошлого года арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать иск ГАЗа к немецкой компании Volkswagen в России из-за прекращения поставок двигателей, которые отечественная компания использовала в производстве автомобилей. Соответствующий договор был заключен 15 июня 2017 года. ГАЗ требовал от Volkswagen компенсацию на сумму более 28,4 миллиарда рублей. Как заявил во время прений адвокат российской компании Денис Голубев, речь идет о взыскании 2,5 миллиарда рублей, которые ГАЗ инвестировал в производство, 5,2 миллиарда рублей расходов на возмещение убытков дистрибьюторам и 20,748 миллиарда рублей упущенной выгоды. Помимо этого, компания требовала 40 тысяч евро за тару, заказанную дистрибьютором и не поставленную концерном Volkswagen.Голубев подчеркнул, что с 2021 года Volkswagen начал нарушать свои обязательства по поставке двигателей. При этом в марте следующего года компания, по сути, отказалась от выполнения соглашения, добавил он.В свою очередь, адвокат компании Volkswagen Владимир Мельников заявил, что никаких обязательств у ответчика по поставке двигателей не возникло и возникнуть не могло. По его словам, компенсация за расходы на возмещение убытков дистрибьюторам в размере 5,2 миллиарда рублей — это "нарисованный убыток".Ранее суд отказал в принятии обеспечительных мер по иску ГАЗа о взыскании 28,405 миллиарда рублей убытка с Volkswagen Aktiengesellschaft. Вместе с тем суд не стал удовлетворять ходатайство немецкой компании об оставлении иска без рассмотрения, хотя та считала, что спор должен рассматриваться в Международном арбитражном суде. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Нижегородской области 20 июля 2023 года утвердил мировое соглашение Горьковского автозавода к Volkswagen по первому иску о взыскании убытков в размере примерно 15,6 миллиарда рублей, поданному в марте. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому подробности неизвестны.
https://ria.ru/20240708/kaluga-1958226475.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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группа газ, volkswagen group, volkswagen touareg, россия, нижегородская область, авто
Группа ГАЗ, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Россия, Нижегородская область, Авто
Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen
Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen на 16,9 миллиарда рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам немецкого автоконцерна Volkswagen, передает корреспондент РИА Новости.
- убытков на 16 миллиардов 908 миллионов 551 тысячу рублей;
- долга в размере 40 тысяч 50 евро;
- расходов по оплате государственной пошлины на 112 тысяч рублей.
«
"В исполнении остальных исковых требований отказать", — сказала судья Алена Главинская.
В середине июля прошлого года арбитражный суд Нижегородской области
начал рассматривать иск ГАЗа к немецкой компании Volkswagen
в России
из-за прекращения поставок двигателей, которые отечественная компания использовала в производстве автомобилей. Соответствующий договор был заключен 15 июня 2017 года. ГАЗ требовал от Volkswagen компенсацию на сумму более 28,4 миллиарда рублей.
Как заявил во время прений адвокат российской компании Денис Голубев, речь идет о взыскании 2,5 миллиарда рублей, которые ГАЗ инвестировал в производство, 5,2 миллиарда рублей расходов на возмещение убытков дистрибьюторам и 20,748 миллиарда рублей упущенной выгоды. Помимо этого, компания требовала 40 тысяч евро за тару, заказанную дистрибьютором и не поставленную концерном Volkswagen.
Голубев подчеркнул, что с 2021 года Volkswagen начал нарушать свои обязательства по поставке двигателей. При этом в марте следующего года компания, по сути, отказалась от выполнения соглашения, добавил он.
В свою очередь, адвокат компании Volkswagen Владимир Мельников заявил, что никаких обязательств у ответчика по поставке двигателей не возникло и возникнуть не могло. По его словам, компенсация за расходы на возмещение убытков дистрибьюторам в размере 5,2 миллиарда рублей — это "нарисованный убыток".
Ранее суд отказал в принятии обеспечительных мер по иску ГАЗа о взыскании 28,405 миллиарда рублей убытка с Volkswagen Aktiengesellschaft. Вместе с тем суд не стал удовлетворять ходатайство немецкой компании об оставлении иска без рассмотрения, хотя та считала, что спор должен рассматриваться в Международном арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Нижегородской области 20 июля 2023 года утвердил мировое соглашение Горьковского автозавода к Volkswagen по первому иску о взыскании убытков в размере примерно 15,6 миллиарда рублей, поданному в марте. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому подробности неизвестны.