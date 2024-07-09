https://ria.ru/20240709/fitso-1958477856.html

Фицо первый раз после покушения пришел на заседание правительства

Фицо первый раз после покушения пришел на заседание правительства - РИА Новости, 09.07.2024

Фицо первый раз после покушения пришел на заседание правительства

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник впервые принимает участие в заседании правительства после покушения, которое было совершено на него в середине... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:17

2024-07-09T13:17

2024-07-09T13:17

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник впервые принимает участие в заседании правительства после покушения, которое было совершено на него в середине мая, сообщило словацкое агентство TASR. "Премьер Словакии Роберт Фицо во вторник пришел на заседание правительства. Это его первое заседание кабмина после покушения", - говорится в сообщении агентства. К рабочим обязанностям Фицо вернулся в понедельник, он принял участие в мероприятии, посвященному сбору урожая. Премьер сделал короткое заявление для прессы и признался, что еще не может долго стоять, в настоящее время Фицо ходит с помощью одного подлокотного костыля. В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240706/fitso-1957922788.html

https://ria.ru/20240704/pokushenie-1957289438.html

https://ria.ru/20240706/fitso-1957801458.html

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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо