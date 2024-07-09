Рейтинг@Mail.ru
Фицо первый раз после покушения пришел на заседание правительства - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/fitso-1958477856.html
Фицо первый раз после покушения пришел на заседание правительства
Фицо первый раз после покушения пришел на заседание правительства - РИА Новости, 09.07.2024
Фицо первый раз после покушения пришел на заседание правительства
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник впервые принимает участие в заседании правительства после покушения, которое было совершено на него в середине... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:17
2024-07-09T13:17
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946203370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef51fffccc28d262ddd986babcb0a93b.jpg
БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник впервые принимает участие в заседании правительства после покушения, которое было совершено на него в середине мая, сообщило словацкое агентство TASR. "Премьер Словакии Роберт Фицо во вторник пришел на заседание правительства. Это его первое заседание кабмина после покушения", - говорится в сообщении агентства. К рабочим обязанностям Фицо вернулся в понедельник, он принял участие в мероприятии, посвященному сбору урожая. Премьер сделал короткое заявление для прессы и признался, что еще не может долго стоять, в настоящее время Фицо ходит с помощью одного подлокотного костыля. В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240706/fitso-1957922788.html
https://ria.ru/20240704/pokushenie-1957289438.html
https://ria.ru/20240706/fitso-1957801458.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946203370_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_47046c3ca08606e692d812072e5860f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо первый раз после покушения пришел на заседание правительства

TASR: премьер Словакии впервые пришел на заседание правительства после покушения

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник впервые принимает участие в заседании правительства после покушения, которое было совершено на него в середине мая, сообщило словацкое агентство TASR.
"Премьер Словакии Роберт Фицо во вторник пришел на заседание правительства. Это его первое заседание кабмина после покушения", - говорится в сообщении агентства.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Фицо поддержал мирную инициативу Орбана
6 июля, 20:15
К рабочим обязанностям Фицо вернулся в понедельник, он принял участие в мероприятии, посвященному сбору урожая. Премьер сделал короткое заявление для прессы и признался, что еще не может долго стоять, в настоящее время Фицо ходит с помощью одного подлокотного костыля.
В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
4 июля, 10:39
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Премьер Словакии заявил о необходимости противостоять либерализму
6 июля, 00:36
 
В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала