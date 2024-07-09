https://ria.ru/20240709/energodar-1958570581.html

МАГАТЭ быстро отреагировало на удары Киева по Энергодару, сообщил Лихачев

МАГАТЭ быстро отреагировало на удары Киева по Энергодару, сообщил Лихачев - РИА Новости, 09.07.2024

МАГАТЭ быстро отреагировало на удары Киева по Энергодару, сообщил Лихачев

МАГАТЭ максимально быстро отреагировало на спланированные удары по Энергодару, нанесенные Киевом на минувшей неделе, заявил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:34

2024-07-09T17:34

2024-07-09T17:49

энергодар

киев

алексей лихачев

магатэ

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МАГАТЭ максимально быстро отреагировало на спланированные удары по Энергодару, нанесенные Киевом на минувшей неделе, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Если взять события уже прошлой недели, когда был нанесен спланированный удар по работникам электрической подстанции "Радуга", которые осуществляли ремонтные операции, то МАГАТЭ максимально быстро отреагировало на эти события", - сказал Лихачев журналистам. Он напомнил, что во вторник прошла очередная ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. "Мы приветствуем очередную ротацию и для нового состава (миссии) сделаем все, чтобы работа была эффективной", - добавил он. Третьего июля Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщалось, что восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз. Позднее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что, по уточненным данным, от удара пострадали девять работников станции. ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, сообщило тогда МАГАТЭ.

https://ria.ru/20240703/terakt-1957144697.html

https://ria.ru/20240627/rogov-1955739176.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, киев, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия