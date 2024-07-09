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Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра - РИА Новости, 09.07.2024
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02:41 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/endokrinolog-1958395618.html
Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра
Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра - РИА Новости, 09.07.2024
Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра
Потребление воды с утра способствует запуску желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку необходимых ферментов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T02:41
2024-07-09T02:41
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Потребление воды с утра способствует запуску желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку необходимых ферментов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Нужно объяснить себе, что это необходимо. Первично надо пить воду с утра только потому, что она выполняет функцию запуска желудочно-кишечного тракта. Во время сна наши ферменты стоят в протоках, их необходимо заставить работать. И для этого надо попить воды. На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а дальше человек завтракает и получает полный цикл пищеварения качественно и в полном объеме", - пояснила Новикова, вот почему важно выработать у себя привычку пить воду. Эндокринолог добавила, что вырабатывать желание пить воду необходимо уже с детства. При этом рекомендуется выпивать в день два литра чистой воды. "Два литра чистой воды, не считая компота, сока, кофе, первых блюд", - уточнила Новикова.
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общество, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра

Эндокринолог Новикова: употребление воды с утра стимулирует выработку ферментов

© Pixabay / insightzaoyaСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Pixabay / insightzaoya
Стакан воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Потребление воды с утра способствует запуску желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку необходимых ферментов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.
«
"Нужно объяснить себе, что это необходимо. Первично надо пить воду с утра только потому, что она выполняет функцию запуска желудочно-кишечного тракта. Во время сна наши ферменты стоят в протоках, их необходимо заставить работать. И для этого надо попить воды. На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а дальше человек завтракает и получает полный цикл пищеварения качественно и в полном объеме", - пояснила Новикова, вот почему важно выработать у себя привычку пить воду.
Эндокринолог добавила, что вырабатывать желание пить воду необходимо уже с детства. При этом рекомендуется выпивать в день два литра чистой воды.
"Два литра чистой воды, не считая компота, сока, кофе, первых блюд", - уточнила Новикова.
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