https://ria.ru/20240709/endokrinolog-1958395618.html
Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра
Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра - РИА Новости, 09.07.2024
Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра
Потребление воды с утра способствует запуску желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку необходимых ферментов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T02:41
2024-07-09T02:41
2024-07-09T02:41
общество
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154895/93/1548959310_0:41:1920:1121_1920x0_80_0_0_c9a56941f06e848849701536349cbb06.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Потребление воды с утра способствует запуску желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку необходимых ферментов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Нужно объяснить себе, что это необходимо. Первично надо пить воду с утра только потому, что она выполняет функцию запуска желудочно-кишечного тракта. Во время сна наши ферменты стоят в протоках, их необходимо заставить работать. И для этого надо попить воды. На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а дальше человек завтракает и получает полный цикл пищеварения качественно и в полном объеме", - пояснила Новикова, вот почему важно выработать у себя привычку пить воду. Эндокринолог добавила, что вырабатывать желание пить воду необходимо уже с детства. При этом рекомендуется выпивать в день два литра чистой воды. "Два литра чистой воды, не считая компота, сока, кофе, первых блюд", - уточнила Новикова.
https://ria.ru/20240519/gastroenterolog-1946954776.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154895/93/1548959310_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_33fb9b2b704d88f6835865583362f99d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Врач объяснила, почему нужно пить воду с утра
Эндокринолог Новикова: употребление воды с утра стимулирует выработку ферментов