https://ria.ru/20240709/ekspert-1958484663.html

ЕС не будет действовать с Грузией по украинскому сценарию, считает эксперт

ЕС не будет действовать с Грузией по украинскому сценарию, считает эксперт - РИА Новости, 09.07.2024

ЕС не будет действовать с Грузией по украинскому сценарию, считает эксперт

Приостановка интеграции Грузии в Евросоюз - это сигнал народу страны, что нужно выбирать других правителей, но при этом Брюссель вряд ли будет действовать с... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:43

2024-07-09T13:43

2024-07-09T13:44

в мире

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брюссель

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саломе зурабишвили

евросоюз

российский государственный гуманитарный университет

нато

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Приостановка интеграции Грузии в Евросоюз - это сигнал народу страны, что нужно выбирать других правителей, но при этом Брюссель вряд ли будет действовать с Грузией по украинскому сценарию, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Ранее во вторник посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в организацию приостановлен. "Это ответ на непослушание и сигнал народу Грузии, что надо избирать себе других правителей. Желательно таких, как (президент Грузии - ред.) гражданка Франции Саломе Зурабишвили", - сказал Трухачев. Он подчеркнул, что сегодня шансы на вступление Грузии в ЕС чрезвычайно малы. "Это словесная эквилибристика: приостановлены или нет. Но грузины сами обманываться рады, поскольку обижены на Россию уже давно", - отметил эксперт. Трухачев также предположил, что повторения украинского сценария в Грузии не будет. "Тут картина другая. В конце концов грузинам не надо доказывать, что они не русские, а отдельная нация. Какие-то волнения могут быть, но к смене власти они не приведут. А ЕС и НАТО будут требовать от Тбилиси доступа к СМИ, а затем сформируют вокруг Зурабишвили отдельную партию, которая оттеснит на задний план "Грузинскую мечту" (нынешняя правящая политсила - ред.). То есть действовать будут политически", - резюмировал политолог.

https://ria.ru/20240709/gruziya-1958447057.html

https://ria.ru/20240709/ssha-1958466631.html

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в мире, грузия, брюссель, франция, саломе зурабишвили, евросоюз, российский государственный гуманитарный университет, нато