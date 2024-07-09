https://ria.ru/20240709/ekonomika-1958555381.html
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили цель достичь товарооборота между Россией и Индией в 100 миллиардов долларов к... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:44
2024-07-09T16:44
2024-07-09T17:16
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экономика
нарендра моди
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили цель достичь товарооборота между Россией и Индией в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин после российско-индийских переговоров в Кремле."Установлена цель по товарообороту - 100 миллиардов долларов в 2030 году", - сказал Орешкин журналистам, комментируя итоги переговоров.Замглавы администрации президента РФ добавил, что "динамика в торговле очень хорошая"."Цифры показывают, что развитие здесь идет, причем очень активное", - резюмировал Орешкин.Ранее Путин сообщил, что товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%.
https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html
https://ria.ru/20240709/oreshkin-1958552125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, экономика, нарендра моди, владимир путин, максим орешкин
Россия, Индия, Экономика, Нарендра Моди, Владимир Путин, Максим Орешкин
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией
Путин и Моди хотят к 2030 году нарастить товарооборот между Россией и Индией
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили цель достичь товарооборота между Россией и Индией в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин после российско-индийских переговоров в Кремле.
"Установлена цель по товарообороту - 100 миллиардов долларов в 2030 году", - сказал Орешкин журналистам, комментируя итоги переговоров.
Замглавы администрации президента РФ добавил, что "динамика в торговле очень хорошая".
"Цифры показывают, что развитие здесь идет, причем очень активное", - резюмировал Орешкин.
Ранее Путин сообщил, что товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%.