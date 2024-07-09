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Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией - РИА Новости, 09.07.2024
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16:44 09.07.2024 (обновлено: 17:16 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/ekonomika-1958555381.html
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили цель достичь товарооборота между Россией и Индией в 100 миллиардов долларов к... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:44
2024-07-09T17:16
россия
индия
экономика
нарендра моди
владимир путин
максим орешкин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили цель достичь товарооборота между Россией и Индией в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин после российско-индийских переговоров в Кремле."Установлена цель по товарообороту - 100 миллиардов долларов в 2030 году", - сказал Орешкин журналистам, комментируя итоги переговоров.Замглавы администрации президента РФ добавил, что "динамика в торговле очень хорошая"."Цифры показывают, что развитие здесь идет, причем очень активное", - резюмировал Орешкин.Ранее Путин сообщил, что товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%.
https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html
https://ria.ru/20240709/oreshkin-1958552125.html
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россия, индия, экономика, нарендра моди, владимир путин, максим орешкин
Россия, Индия, Экономика, Нарендра Моди, Владимир Путин, Максим Орешкин
Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией

Путин и Моди хотят к 2030 году нарастить товарооборот между Россией и Индией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили цель достичь товарооборота между Россией и Индией в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин после российско-индийских переговоров в Кремле.
"Установлена цель по товарообороту - 100 миллиардов долларов в 2030 году", - сказал Орешкин журналистам, комментируя итоги переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Индия и Россия приняли важные решения по сотрудничеству, заявил Моди
Вчера, 16:34
Замглавы администрации президента РФ добавил, что "динамика в торговле очень хорошая".
"Цифры показывают, что развитие здесь идет, причем очень активное", - резюмировал Орешкин.
Ранее Путин сообщил, что товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Орешкин назвал главный экономический итог переговоров Путина и Моди
Вчера, 16:37
 
РоссияИндияЭкономикаНарендра МодиВладимир ПутинМаксим Орешкин
 
 
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