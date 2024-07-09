https://ria.ru/20240709/ekonomika-1958555381.html

Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией

Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди поставили цель нарастить товарооборот между Россией и Индией

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили цель достичь товарооборота между Россией и Индией в 100 миллиардов долларов к... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:44

2024-07-09T16:44

2024-07-09T17:16

россия

индия

экономика

нарендра моди

владимир путин

максим орешкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958482415_0:11:1500:855_1920x0_80_0_0_4ace5bfbb2c2c840d83392619c640101.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди установили цель достичь товарооборота между Россией и Индией в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин после российско-индийских переговоров в Кремле."Установлена цель по товарообороту - 100 миллиардов долларов в 2030 году", - сказал Орешкин журналистам, комментируя итоги переговоров.Замглавы администрации президента РФ добавил, что "динамика в торговле очень хорошая"."Цифры показывают, что развитие здесь идет, причем очень активное", - резюмировал Орешкин.Ранее Путин сообщил, что товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%.

https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html

https://ria.ru/20240709/oreshkin-1958552125.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, экономика, нарендра моди, владимир путин, максим орешкин