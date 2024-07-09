Рейтинг@Mail.ru
На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/dtp-1958625867.html
На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева
На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева - РИА Новости, 09.07.2024
На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева
Четыре машины и автобус без пассажиров столкнулись на трассе в Краснодарском крае из-за упавшего дерева, один пассажир легкового автомобиля госпитализирован,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:46
2024-07-09T21:46
происшествия
авто
краснодарский край
абинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Четыре машины и автобус без пассажиров столкнулись на трассе в Краснодарском крае из-за упавшего дерева, один пассажир легкового автомобиля госпитализирован, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, во вторник вечером на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" между поселком Ахтырским и городом Абинском произошло сразу два ДТП. "Из-за упавшего на трассу дерева столкнулись пять машин в Абинском районе. Предварительно, причиной аварий стало падение дерева на проезжую часть. В результате четыре автомобиля и автобус, который двигался без пассажиров, получили механические повреждения. Один пассажир легковушки госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение на данном участке трассы полностью восстановлено.
https://ria.ru/20230922/avtobus-1897944359.html
краснодарский край
абинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, краснодарский край, абинский район
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Абинский район
На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева

На Кубани из-за упавшего на трассу дерева столкнулись четыре машины и автобус

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Четыре машины и автобус без пассажиров столкнулись на трассе в Краснодарском крае из-за упавшего дерева, один пассажир легкового автомобиля госпитализирован, сообщили в краевом ГУ МВД.
По данным ведомства, во вторник вечером на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" между поселком Ахтырским и городом Абинском произошло сразу два ДТП.
"Из-за упавшего на трассу дерева столкнулись пять машин в Абинском районе. Предварительно, причиной аварий стало падение дерева на проезжую часть. В результате четыре автомобиля и автобус, который двигался без пассажиров, получили механические повреждения. Один пассажир легковушки госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение на данном участке трассы полностью восстановлено.
На месте ДТП с автобусом и 2 легковыми автомобилями в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
На Кубани автобус с детской спортивной командой попал в ДТП
22 сентября 2023, 10:22
 
ПроисшествияАвтоКраснодарский крайАбинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала