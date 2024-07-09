https://ria.ru/20240709/dtp-1958625867.html

На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева

На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева - РИА Новости, 09.07.2024

На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева

Четыре машины и автобус без пассажиров столкнулись на трассе в Краснодарском крае из-за упавшего дерева, один пассажир легкового автомобиля госпитализирован,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:46

2024-07-09T21:46

2024-07-09T21:46

происшествия

авто

краснодарский край

абинский район

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Четыре машины и автобус без пассажиров столкнулись на трассе в Краснодарском крае из-за упавшего дерева, один пассажир легкового автомобиля госпитализирован, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, во вторник вечером на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" между поселком Ахтырским и городом Абинском произошло сразу два ДТП. "Из-за упавшего на трассу дерева столкнулись пять машин в Абинском районе. Предварительно, причиной аварий стало падение дерева на проезжую часть. В результате четыре автомобиля и автобус, который двигался без пассажиров, получили механические повреждения. Один пассажир легковушки госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение на данном участке трассы полностью восстановлено.

https://ria.ru/20230922/avtobus-1897944359.html

краснодарский край

абинский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, краснодарский край, абинский район