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На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева
На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева - РИА Новости, 09.07.2024
На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева
Четыре машины и автобус без пассажиров столкнулись на трассе в Краснодарском крае из-за упавшего дерева, один пассажир легкового автомобиля госпитализирован,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:46
2024-07-09T21:46
2024-07-09T21:46
происшествия
авто
краснодарский край
абинский район
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Четыре машины и автобус без пассажиров столкнулись на трассе в Краснодарском крае из-за упавшего дерева, один пассажир легкового автомобиля госпитализирован, сообщили в краевом ГУ МВД. По данным ведомства, во вторник вечером на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" между поселком Ахтырским и городом Абинском произошло сразу два ДТП. "Из-за упавшего на трассу дерева столкнулись пять машин в Абинском районе. Предварительно, причиной аварий стало падение дерева на проезжую часть. В результате четыре автомобиля и автобус, который двигался без пассажиров, получили механические повреждения. Один пассажир легковушки госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение на данном участке трассы полностью восстановлено.
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодарский край, абинский район
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Абинский район
На Кубани произошло массовое ДТП из-за упавшего на трассу дерева
На Кубани из-за упавшего на трассу дерева столкнулись четыре машины и автобус
КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости.
Четыре машины и автобус без пассажиров столкнулись на трассе в Краснодарском крае из-за упавшего дерева, один пассажир легкового автомобиля госпитализирован, сообщили
в краевом ГУ МВД.
По данным ведомства, во вторник вечером на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" между поселком Ахтырским и городом Абинском произошло сразу два ДТП.
"Из-за упавшего на трассу дерева столкнулись пять машин в Абинском районе. Предварительно, причиной аварий стало падение дерева на проезжую часть. В результате четыре автомобиля и автобус, который двигался без пассажиров, получили механические повреждения. Один пассажир легковушки госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение на данном участке трассы полностью восстановлено.