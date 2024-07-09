https://ria.ru/20240709/dtp-1958612344.html

В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП

В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 09.07.2024

В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП

Четыре человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Чернском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:14

2024-07-09T20:14

2024-07-09T20:14

происшествия

чернский район

тульская область

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ТУЛА, 9 июл – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Чернском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. Уточняется, что ДТП произошло на трассе М-2 в районе населенного пункта Кондыревка. "По предварительной информации около 13 часов 9 июля 2024 года на 265-м километре указанной автомобильной дороги произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей, в результате которого 4 человека получили травмы", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, пострадавших доставили в медицинское учреждение, среди них двое несовершеннолетних. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги также находятся на контроле прокуратуры. Помимо этого, будет дана оценка деятельности компетентных органов по организации дорожного движения на данном участке автодороги.

https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html

чернский район

тульская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чернский район, тульская область