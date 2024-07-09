https://ria.ru/20240709/dtp-1958612344.html
В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП
В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 09.07.2024
В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП
Четыре человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Чернском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:14
2024-07-09T20:14
2024-07-09T20:14
происшествия
чернский район
тульская область
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ТУЛА, 9 июл – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Чернском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. Уточняется, что ДТП произошло на трассе М-2 в районе населенного пункта Кондыревка. "По предварительной информации около 13 часов 9 июля 2024 года на 265-м километре указанной автомобильной дороги произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей, в результате которого 4 человека получили травмы", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, пострадавших доставили в медицинское учреждение, среди них двое несовершеннолетних. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги также находятся на контроле прокуратуры. Помимо этого, будет дана оценка деятельности компетентных органов по организации дорожного движения на данном участке автодороги.
https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html
чернский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чернский район, тульская область
Происшествия, Чернский район, Тульская область
В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП
В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями
ТУЛА, 9 июл – РИА Новости.
Четыре человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Чернском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале
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Уточняется, что ДТП произошло на трассе М-2 в районе населенного пункта Кондыревка.
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"По предварительной информации около 13 часов 9 июля 2024 года на 265-м километре указанной автомобильной дороги произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей, в результате которого 4 человека получили травмы", - говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, пострадавших доставили в медицинское учреждение, среди них двое несовершеннолетних.
В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги также находятся на контроле прокуратуры. Помимо этого, будет дана оценка деятельности компетентных органов по организации дорожного движения на данном участке автодороги.