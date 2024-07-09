https://ria.ru/20240709/dtp-1958446342.html
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 09.07.2024
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком
Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись в Рязанской области, предварительно, один человек погиб, шесть пострадали, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:20
2024-07-09T11:20
2024-07-09T11:21
происшествия
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рыбновский район
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РЯЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись в Рязанской области, предварительно, один человек погиб, шесть пострадали, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона. По предварительным данным, во вторник на автомобильной дороге М-5 на территории Рыбновского района "произошло столкновение маршрутного такси "Рыбное-Рязань" и грузового автомобиля". Правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Рыбновского района, уточняет ведомство. "Одна погибшая - женщина, шесть пострадавших", - рассказали РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района. Как позднее сообщило УМВД Рязанской области в своем Telegram-канале, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
https://ria.ru/20240707/dtp-1958022726.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Авто, Рязанская область, Рыбновский район, Россия, Происшествия – Радио Sputnik
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком, один человек погиб