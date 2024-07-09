https://ria.ru/20240709/dtp-1958446342.html

В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком

В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 09.07.2024

В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком

Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись в Рязанской области, предварительно, один человек погиб, шесть пострадали, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:20

2024-07-09T11:20

2024-07-09T11:21

происшествия

авто

рязанская область

рыбновский район

россия

происшествия – радио sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

РЯЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись в Рязанской области, предварительно, один человек погиб, шесть пострадали, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона. По предварительным данным, во вторник на автомобильной дороге М-5 на территории Рыбновского района "произошло столкновение маршрутного такси "Рыбное-Рязань" и грузового автомобиля". Правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Рыбновского района, уточняет ведомство. "Одна погибшая - женщина, шесть пострадавших", - рассказали РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района. Как позднее сообщило УМВД Рязанской области в своем Telegram-канале, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

https://ria.ru/20240707/dtp-1958022726.html

https://ria.ru/20240708/moskva-1958247276.html

рязанская область

рыбновский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, рязанская область, рыбновский район, россия, происшествия – радио sputnik