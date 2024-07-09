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В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 09.07.2024
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11:20 09.07.2024 (обновлено: 11:21 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/dtp-1958446342.html
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 09.07.2024
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком
Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись в Рязанской области, предварительно, один человек погиб, шесть пострадали, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:20
2024-07-09T11:21
происшествия
авто
рязанская область
рыбновский район
россия
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РЯЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись в Рязанской области, предварительно, один человек погиб, шесть пострадали, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона. По предварительным данным, во вторник на автомобильной дороге М-5 на территории Рыбновского района "произошло столкновение маршрутного такси "Рыбное-Рязань" и грузового автомобиля". Правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Рыбновского района, уточняет ведомство. "Одна погибшая - женщина, шесть пострадавших", - рассказали РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района. Как позднее сообщило УМВД Рязанской области в своем Telegram-канале, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
https://ria.ru/20240707/dtp-1958022726.html
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происшествия, авто, рязанская область, рыбновский район, россия, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Рязанская область, Рыбновский район, Россия, Происшествия – Радио Sputnik
В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком

В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком, один человек погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись в Рязанской области, предварительно, один человек погиб, шесть пострадали, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.
По предварительным данным, во вторник на автомобильной дороге М-5 на территории Рыбновского района "произошло столкновение маршрутного такси "Рыбное-Рязань" и грузового автомобиля".
Место ДТП с участием легковых автомобилей в Ряжском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области
7 июля, 14:20
Правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Рыбновского района, уточняет ведомство.
"Одна погибшая - женщина, шесть пострадавших", - рассказали РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.
Как позднее сообщило УМВД Рязанской области в своем Telegram-канале, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Место ДТП на Смоленском бульваре в Москве. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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