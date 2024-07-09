https://ria.ru/20240709/doplaty-1958455397.html

Оформление доплаты к пенсии оцифровали на регпортале Подмосковья

Оформление доплаты к пенсии оцифровали на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 09.07.2024

Оформление доплаты к пенсии оцифровали на регпортале Подмосковья

На региональном портале в Подмосковье появилась новая услуга, с помощью которой можно перевести в цифровой формат оформление доплаты к пенсии жителям старше 85... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:57

2024-07-09T11:57

2024-07-09T11:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. На региональном портале в Подмосковье появилась новая услуга, с помощью которой можно перевести в цифровой формат оформление доплаты к пенсии жителям старше 85 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Благодаря переводу в цифровой формат обратиться за назначением выплаты можно, не выходя из дома. При этом нет необходимости проходить сверку документов в МФЦ. Все проверки осуществляются ведомством удаленно, и решение направляется в личный кабинет заявителя", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 рублей полагается жителям Подмосковья в возрасте 85 лет и старше. Она полагается тем пенсионерам, у которых среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума. Услуга доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" - "Соцпомощь". Данные выплаты назначаются на 12 календарных месяцев.

https://ria.ru/20240708/podmoskove-1958334587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)