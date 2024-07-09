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Оформление доплаты к пенсии оцифровали на регпортале Подмосковья
Оформление доплаты к пенсии оцифровали на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 09.07.2024
Оформление доплаты к пенсии оцифровали на регпортале Подмосковья
На региональном портале в Подмосковье появилась новая услуга, с помощью которой можно перевести в цифровой формат оформление доплаты к пенсии жителям старше 85... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:57
2024-07-09T11:57
2024-07-09T11:57
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. На региональном портале в Подмосковье появилась новая услуга, с помощью которой можно перевести в цифровой формат оформление доплаты к пенсии жителям старше 85 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Благодаря переводу в цифровой формат обратиться за назначением выплаты можно, не выходя из дома. При этом нет необходимости проходить сверку документов в МФЦ. Все проверки осуществляются ведомством удаленно, и решение направляется в личный кабинет заявителя", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 рублей полагается жителям Подмосковья в возрасте 85 лет и старше. Она полагается тем пенсионерам, у которых среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума. Услуга доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" - "Соцпомощь". Данные выплаты назначаются на 12 календарных месяцев.
https://ria.ru/20240708/podmoskove-1958334587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. На региональном портале в Подмосковье появилась новая услуга, с помощью которой можно перевести в цифровой формат оформление доплаты к пенсии жителям старше 85 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Благодаря переводу в цифровой формат обратиться за назначением выплаты можно, не выходя из дома. При этом нет необходимости проходить сверку документов в МФЦ. Все проверки осуществляются ведомством удаленно, и решение направляется в личный кабинет заявителя", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 рублей полагается жителям Подмосковья в возрасте 85 лет и старше. Она полагается тем пенсионерам, у которых среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума.
Услуга доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" - "Соцпомощь". Данные выплаты назначаются на 12 календарных месяцев.