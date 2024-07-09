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Украинский обстрел Донецка привел к повреждениям в больнице - РИА Новости, 10.07.2024
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23:49 09.07.2024 (обновлено: 00:03 10.07.2024)
https://ria.ru/20240709/donetsk-1958642510.html
Украинский обстрел Донецка привел к повреждениям в больнице
Украинский обстрел Донецка привел к повреждениям в больнице - РИА Новости, 10.07.2024
Украинский обстрел Донецка привел к повреждениям в больнице
Один из обстрелов Донецка со стороны ВСУ пришелся по больнице № 14, рассказала журналистам сотрудница медучреждения. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-09T23:49
2024-07-10T00:03
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Один из обстрелов Донецка со стороны ВСУ пришелся по больнице № 14, рассказала журналистам сотрудница медучреждения. &quot;Прилетело по больнице № 14, район санпропускника. Я отсюда ушла за секунду до прилета. Услышали, успели среагировать. &lt;...&gt; Я сидела, заполняла журналы. Услышала первый прилет, я сознательно поднялась, взяла ее (коллегу. — Прим. ред.) за руку и мы вышли. А буквально через секунду уже был прилет&quot;, — отметила медсестра больницы Мира Анатольевна.По ее словам, в результате обстрела посекло стекла, фасад и потолок. Сам снаряд упал перед входом в санпропускник.Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили натовскую артиллерию калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Украинский обстрел Донецка привел к повреждениям в больнице

Очевидец: один из обстрелов Донецка со стороны ВСУ пришелся по больнице

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Один из обстрелов Донецка со стороны ВСУ пришелся по больнице № 14, рассказала журналистам сотрудница медучреждения.
«

"Прилетело по больнице № 14, район санпропускника. Я отсюда ушла за секунду до прилета. Услышали, успели среагировать. <...> Я сидела, заполняла журналы. Услышала первый прилет, я сознательно поднялась, взяла ее (коллегу. — Прим. ред.) за руку и мы вышли. А буквально через секунду уже был прилет", — отметила медсестра больницы Мира Анатольевна.

По ее словам, в результате обстрела посекло стекла, фасад и потолок. Сам снаряд упал перед входом в санпропускник.
Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили натовскую артиллерию калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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