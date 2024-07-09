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Украинский обстрел Донецка привел к повреждениям в больнице

Украинский обстрел Донецка привел к повреждениям в больнице - РИА Новости, 10.07.2024

Украинский обстрел Донецка привел к повреждениям в больнице

Один из обстрелов Донецка со стороны ВСУ пришелся по больнице № 14, рассказала журналистам сотрудница медучреждения. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-09T23:49

2024-07-09T23:49

2024-07-10T00:03

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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Один из обстрелов Донецка со стороны ВСУ пришелся по больнице № 14, рассказала журналистам сотрудница медучреждения. "Прилетело по больнице № 14, район санпропускника. Я отсюда ушла за секунду до прилета. Услышали, успели среагировать. <...> Я сидела, заполняла журналы. Услышала первый прилет, я сознательно поднялась, взяла ее (коллегу. — Прим. ред.) за руку и мы вышли. А буквально через секунду уже был прилет", — отметила медсестра больницы Мира Анатольевна.По ее словам, в результате обстрела посекло стекла, фасад и потолок. Сам снаряд упал перед входом в санпропускник.Как сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили натовскую артиллерию калибра 155 миллиметров.

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк