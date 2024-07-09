https://ria.ru/20240709/dokument-1958627874.html
Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО
Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО
Бывший вице-президент США Альберт Гор обещал экс-президенту России Борису Ельцину в конце 1994 года, что расширение НАТО будет происходить только после... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:04
2024-07-09T22:04
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Бывший вице-президент США Альберт Гор обещал экс-президенту России Борису Ельцину в конце 1994 года, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой, следует из рассекреченных документов. "Что Клинтон сказал тебе в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО", — цитирует Гора работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт.Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями России, Соединенных Штатов и НАТО. Как указано в обнародованном меморандуме, Эл Гор посетил Ельцина в больнице в декабре 1994 года. Экс-президент, согласно документу, просил заверений в том, что НАТО не будет расширяться в 1995 году, когда в России проходили парламентские выборы. Гор согласился с этим. Американский чиновник также заявил, что "концептуально не исключено членство России в НАТО". "Нет-нет, это бессмысленно", — ответил на это Ельцин, согласно обнародованному документу. Как указывает архив, основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года Ельцин "в частном порядке характеризовал как "вынужденный шаг", об этом тогдашний президент России говорил на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1997 году. Клинтону Ельцин заявлял о том, что он против вступления в Североатлантический альянс. В мае 1997 года в Париже был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, в котором было отмечено, что обе стороны "не рассматривают друг друга как противников". Документом оговаривалось, что на территории новых членов альянса не будут размещаться крупные военные контингенты и ядерное оружие. В ноябре 2021 года Владимир Путин заявил, что отношения с альянсом носят удручающий характер. Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября была приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.
https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html
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россия, сша, москва, борис ельцин, билл клинтон, владимир путин, нато
Россия, США, Москва, Борис Ельцин, Билл Клинтон, Владимир Путин, НАТО
Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО
Документ: США обещали Ельцину расширение НАТО после консультаций с Россией
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Бывший вице-президент США Альберт Гор обещал экс-президенту России Борису Ельцину в конце 1994 года, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой, следует из рассекреченных документов.
«
"Что Клинтон сказал тебе в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО", — цитирует Гора работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт.
Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями России, Соединенных Штатов и НАТО.
Как указано в обнародованном меморандуме, Эл Гор посетил Ельцина в больнице в декабре 1994 года. Экс-президент, согласно документу, просил заверений в том, что НАТО не будет расширяться в 1995 году, когда в России проходили парламентские выборы. Гор согласился с этим.
Американский чиновник также заявил, что "концептуально не исключено членство России в НАТО".
"Нет-нет, это бессмысленно", — ответил на это Ельцин, согласно обнародованному документу.
Как указывает архив, основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года Ельцин "в частном порядке характеризовал как "вынужденный шаг", об этом тогдашний президент России говорил на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1997 году. Клинтону Ельцин заявлял о том, что он против вступления в Североатлантический альянс.
В мае 1997 года в Париже
был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, в котором было отмечено, что обе стороны "не рассматривают друг друга как противников". Документом оговаривалось, что на территории новых членов альянса не будут размещаться крупные военные контингенты и ядерное оружие.
В ноябре 2021 года Владимир Путин
заявил, что отношения с альянсом носят удручающий характер. Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября была приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.