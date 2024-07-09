https://ria.ru/20240709/dokument-1958627874.html

Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО

Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО - РИА Новости, 09.07.2024

Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО

Бывший вице-президент США Альберт Гор обещал экс-президенту России Борису Ельцину в конце 1994 года, что расширение НАТО будет происходить только после... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:04

2024-07-09T22:04

2024-07-09T23:11

россия

сша

москва

борис ельцин

билл клинтон

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899907465_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7a2b4b2684136a6ea822968e23aa65c5.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Бывший вице-президент США Альберт Гор обещал экс-президенту России Борису Ельцину в конце 1994 года, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой, следует из рассекреченных документов. "Что Клинтон сказал тебе в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО", — цитирует Гора работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт.Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями России, Соединенных Штатов и НАТО. Как указано в обнародованном меморандуме, Эл Гор посетил Ельцина в больнице в декабре 1994 года. Экс-президент, согласно документу, просил заверений в том, что НАТО не будет расширяться в 1995 году, когда в России проходили парламентские выборы. Гор согласился с этим. Американский чиновник также заявил, что "концептуально не исключено членство России в НАТО". "Нет-нет, это бессмысленно", — ответил на это Ельцин, согласно обнародованному документу. Как указывает архив, основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года Ельцин "в частном порядке характеризовал как "вынужденный шаг", об этом тогдашний президент России говорил на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1997 году. Клинтону Ельцин заявлял о том, что он против вступления в Североатлантический альянс. В мае 1997 года в Париже был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, в котором было отмечено, что обе стороны "не рассматривают друг друга как противников". Документом оговаривалось, что на территории новых членов альянса не будут размещаться крупные военные контингенты и ядерное оружие. В ноябре 2021 года Владимир Путин заявил, что отношения с альянсом носят удручающий характер. Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября была приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.

https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, борис ельцин, билл клинтон, владимир путин, нато