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Управляющий директор Ozon покинет свой пост - РИА Новости, 09.07.2024
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01:02 09.07.2024 (обновлено: 02:28 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/direktor-1958391333.html
Управляющий директор Ozon покинет свой пост
Управляющий директор Ozon покинет свой пост - РИА Новости, 09.07.2024
Управляющий директор Ozon покинет свой пост
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покидает свой пост - он продолжит свою работу за пределами компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T01:02
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сергей беляков (росгосцирк)
ozon
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покидает свой пост - он продолжит свою работу за пределами компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Управляющий директор Ozon Сергей Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon. … Команда Ozon от души благодарит Сергея за плодотворные 3 года и желает ему огромной удачи", - заявили в пресс-службе. При этом в компании напомнили, что в руководстве Ozon ничего не меняется - с 2022 года его осуществляет коллегиальный орган, в состав которого входят ключевые топ-менеджеры. На вопрос о том, кто займет позицию управляющего директора в пресс-службе не ответили.
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сергей беляков (росгосцирк), ozon
Сергей Беляков (Росгосцирк), Ozon
Управляющий директор Ozon покинет свой пост

Ozon: управляющий директор компании Беляков покидает свой пост

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУправляющий директор OZON Сергей Беляков
Управляющий директор OZON Сергей Беляков - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Управляющий директор OZON Сергей Беляков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покидает свой пост - он продолжит свою работу за пределами компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
«
"Управляющий директор Ozon Сергей Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon. … Команда Ozon от души благодарит Сергея за плодотворные 3 года и желает ему огромной удачи", - заявили в пресс-службе.
При этом в компании напомнили, что в руководстве Ozon ничего не меняется - с 2022 года его осуществляет коллегиальный орган, в состав которого входят ключевые топ-менеджеры.
На вопрос о том, кто займет позицию управляющего директора в пресс-службе не ответили.
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