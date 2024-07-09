https://ria.ru/20240709/direktor-1958391333.html
Управляющий директор Ozon покинет свой пост
Управляющий директор Ozon покинет свой пост - РИА Новости, 09.07.2024
Управляющий директор Ozon покинет свой пост
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покидает свой пост - он продолжит свою работу за пределами компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T01:02
2024-07-09T01:02
2024-07-09T02:28
сергей беляков (росгосцирк)
ozon
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покидает свой пост - он продолжит свою работу за пределами компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Управляющий директор Ozon Сергей Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon. … Команда Ozon от души благодарит Сергея за плодотворные 3 года и желает ему огромной удачи", - заявили в пресс-службе. При этом в компании напомнили, что в руководстве Ozon ничего не меняется - с 2022 года его осуществляет коллегиальный орган, в состав которого входят ключевые топ-менеджеры. На вопрос о том, кто займет позицию управляющего директора в пресс-службе не ответили.
https://ria.ru/20240527/ozon-1948617731.html
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сергей беляков (росгосцирк), ozon
Сергей Беляков (Росгосцирк), Ozon
Управляющий директор Ozon покинет свой пост
Ozon: управляющий директор компании Беляков покидает свой пост
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков покидает свой пост - он продолжит свою работу за пределами компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
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"Управляющий директор Ozon Сергей Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon. … Команда Ozon от души благодарит Сергея за плодотворные 3 года и желает ему огромной удачи", - заявили в пресс-службе.
При этом в компании напомнили, что в руководстве Ozon ничего не меняется - с 2022 года его осуществляет коллегиальный орган, в состав которого входят ключевые топ-менеджеры.
На вопрос о том, кто займет позицию управляющего директора в пресс-службе не ответили.