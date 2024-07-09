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В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере - РИА Новости, 09.07.2024
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08:32 09.07.2024 (обновлено: 09:57 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/deti-1958411357.html
В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере
В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере - РИА Новости, 09.07.2024
В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере
В Туве госпитализировали 31 ребенка после закрытия смены в детском лагере, сообщил Минздрав республики. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:32
2024-07-09T09:57
происшествия
республика тыва
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КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. В Туве госпитализировали 31 ребенка после закрытия смены в детском лагере, сообщил Минздрав республики. "В республиканскую инфекционную больницу с высокой температурой тела и жидким стулом за 8-9 июля поступил 31 ребенок 10-17 лет. Все дети прибыли после закрытия первой смены летнего сезона отдыха в детском лагере "Чагытай", — уточнили в ведомстве. По словам заместителя главного врача республиканской инфекционной больницы Чечек Ондар, дети получают терапию, направленную на восстановление потерянных организмом жидкости и солей. "Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести, один ребенок находится в отделении реанимации", — добавили в Минздраве. У всех детей взяли анализы для лабораторного уточнения диагноза.
https://ria.ru/20240707/primore-1957955349.html
https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957878917.html
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происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере

В Туве 31 ребенок попал в инфекционную больницу после закрытия смены в лагере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. В Туве госпитализировали 31 ребенка после закрытия смены в детском лагере, сообщил Минздрав республики.
«
"В республиканскую инфекционную больницу с высокой температурой тела и жидким стулом за 8-9 июля поступил 31 ребенок 10-17 лет. Все дети прибыли после закрытия первой смены летнего сезона отдыха в детском лагере "Чагытай", — уточнили в ведомстве.
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По словам заместителя главного врача республиканской инфекционной больницы Чечек Ондар, дети получают терапию, направленную на восстановление потерянных организмом жидкости и солей.
"Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести, один ребенок находится в отделении реанимации", — добавили в Минздраве.
У всех детей взяли анализы для лабораторного уточнения диагноза.
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