https://ria.ru/20240709/deti-1958411357.html

В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере

В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере - РИА Новости, 09.07.2024

В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере

В Туве госпитализировали 31 ребенка после закрытия смены в детском лагере, сообщил Минздрав республики. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:32

2024-07-09T08:32

2024-07-09T09:57

происшествия

республика тыва

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КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. В Туве госпитализировали 31 ребенка после закрытия смены в детском лагере, сообщил Минздрав республики. "В республиканскую инфекционную больницу с высокой температурой тела и жидким стулом за 8-9 июля поступил 31 ребенок 10-17 лет. Все дети прибыли после закрытия первой смены летнего сезона отдыха в детском лагере "Чагытай", — уточнили в ведомстве. По словам заместителя главного врача республиканской инфекционной больницы Чечек Ондар, дети получают терапию, направленную на восстановление потерянных организмом жидкости и солей. "Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести, один ребенок находится в отделении реанимации", — добавили в Минздраве. У всех детей взяли анализы для лабораторного уточнения диагноза.

https://ria.ru/20240707/primore-1957955349.html

https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957878917.html

республика тыва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика тыва