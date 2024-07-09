https://ria.ru/20240709/deti-1958411357.html
В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере
В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере - РИА Новости, 09.07.2024
В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере
В Туве госпитализировали 31 ребенка после закрытия смены в детском лагере, сообщил Минздрав республики. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:32
2024-07-09T08:32
2024-07-09T09:57
происшествия
республика тыва
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КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. В Туве госпитализировали 31 ребенка после закрытия смены в детском лагере, сообщил Минздрав республики. "В республиканскую инфекционную больницу с высокой температурой тела и жидким стулом за 8-9 июля поступил 31 ребенок 10-17 лет. Все дети прибыли после закрытия первой смены летнего сезона отдыха в детском лагере "Чагытай", — уточнили в ведомстве. По словам заместителя главного врача республиканской инфекционной больницы Чечек Ондар, дети получают терапию, направленную на восстановление потерянных организмом жидкости и солей. "Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести, один ребенок находится в отделении реанимации", — добавили в Минздраве. У всех детей взяли анализы для лабораторного уточнения диагноза.
https://ria.ru/20240707/primore-1957955349.html
https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957878917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
В Туве 31 ребенка госпитализировали после закрытия смены в лагере
В Туве 31 ребенок попал в инфекционную больницу после закрытия смены в лагере
КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. В Туве госпитализировали 31 ребенка после закрытия смены в детском лагере, сообщил Минздрав республики.
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"В республиканскую инфекционную больницу с высокой температурой тела и жидким стулом за 8-9 июля поступил 31 ребенок 10-17 лет. Все дети прибыли после закрытия первой смены летнего сезона отдыха в детском лагере "Чагытай", — уточнили в ведомстве.
По словам заместителя главного врача республиканской инфекционной больницы Чечек Ондар, дети получают терапию, направленную на восстановление потерянных организмом жидкости и солей.
"Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести, один ребенок находится в отделении реанимации", — добавили в Минздраве.
У всех детей взяли анализы для лабораторного уточнения диагноза.