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Десант уничтожил роботизированную платформу и Starlink ВСУ
Десант уничтожил роботизированную платформу и Starlink ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
Десант уничтожил роботизированную платформу и Starlink ВСУ
Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:05
2024-07-09T05:05
2024-07-09T05:50
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На ореховском направлении в Запорожской области десантники Новороссийского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки выявили укрывшийся в посадке расчет БПЛА противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после подтверждения разведанной цели расчет БПЛА крымских десантников выдвинулся в заданный район, где запустил дрон с подвешенным к нему осколочно-фугасным боеприпасом. "В результате точных попаданий была уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса Starlink", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240608/otvet-1951576980.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десант уничтожил роботизированную платформу и Starlink ВСУ
Десант уничтожил роботизированную платформу и Starlink ВСУ в Запорожской области