https://ria.ru/20240709/dailog-1958600262.html
Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена
Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена
Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС-Индия. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:08
2024-07-09T19:08
2024-07-09T19:08
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индия
владимир путин
нарендра моди
евразийский экономический союз
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС-Индия. "Продолжение диалога в сфере либерализации двустороннего товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС – Индия", - значится в заявлении одно из приоритетных направлений двустороннего экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Индии.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240709/putin-1958594059.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, евразийский экономический союз, визит моди в москву
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Евразийский экономический союз, Визит Моди в Москву
Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена
Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена