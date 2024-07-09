https://ria.ru/20240709/dailog-1958600262.html

Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена

Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена

Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС-Индия. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:08

2024-07-09T19:08

2024-07-09T19:08

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

евразийский экономический союз

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия продолжат диалог в сфере либерализации товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС-Индия. "Продолжение диалога в сфере либерализации двустороннего товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС – Индия", - значится в заявлении одно из приоритетных направлений двустороннего экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Индии.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240709/putin-1958594059.html

россия

индия

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2024

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, евразийский экономический союз, визит моди в москву