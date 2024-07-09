https://ria.ru/20240709/dagestan-1958538191.html
В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту
В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 09.07.2024
В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту
Сто сорок участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года "сидят в тюрьмах", заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:04
2024-07-09T16:04
2024-07-09T16:15
происшествия
махачкала
сергокалинский район
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Сто сорок участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года "сидят в тюрьмах", заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. "Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах", – сказал Магомедов на встрече с активом в Сергокалинского района Дагестана. По его словам, 1200 участников тех беспорядков привлечены к административной ответственности.
https://ria.ru/20240618/sud-1953719890.html
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту
МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы сидят в тюрьмах