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В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 09.07.2024
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16:04 09.07.2024 (обновлено: 16:15 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/dagestan-1958538191.html
В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту
В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 09.07.2024
В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту
Сто сорок участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года "сидят в тюрьмах", заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:04
2024-07-09T16:15
происшествия
махачкала
сергокалинский район
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Сто сорок участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года "сидят в тюрьмах", заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. "Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах", – сказал Магомедов на встрече с активом в Сергокалинского района Дагестана. По его словам, 1200 участников тех беспорядков привлечены к административной ответственности.
https://ria.ru/20240618/sud-1953719890.html
махачкала
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происшествия, махачкала, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту

МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы сидят в тюрьмах

Ситуация в аэропорту Махачкалы. 30 октября 2023
Ситуация в аэропорту Махачкалы. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Ситуация в аэропорту Махачкалы. 30 октября 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Сто сорок участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года "сидят в тюрьмах", заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов.
«
"Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах", – сказал Магомедов на встрече с активом в Сергокалинского района Дагестана.
По его словам, 1200 участников тех беспорядков привлечены к административной ответственности.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Суд продлил арест участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
18 июня, 16:18
 
ПроисшествияМахачкалаСергокалинский районВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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