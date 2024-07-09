https://ria.ru/20240709/dagestan-1958538191.html

В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту

В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 09.07.2024

В МВД Дагестана заявили об аресте 140 участников беспорядков в аэропорту

Сто сорок участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года "сидят в тюрьмах", заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:04

2024-07-09T16:04

2024-07-09T16:15

происшествия

махачкала

сергокалинский район

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Сто сорок участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года "сидят в тюрьмах", заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. "Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах", – сказал Магомедов на встрече с активом в Сергокалинского района Дагестана. По его словам, 1200 участников тех беспорядков привлечены к административной ответственности.

https://ria.ru/20240618/sud-1953719890.html

махачкала

сергокалинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, махачкала, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале