https://ria.ru/20240709/cherepakhi-1958458436.html

В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки

В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки - РИА Новости, 09.07.2024

В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки

Половина черепах в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ переехали в водоем после зимовки и стали жить под открытым небом, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:11

2024-07-09T12:11

2024-07-09T12:43

хорошие новости

москва

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99915/09/999150964_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_1daa86f8c35333b27cdc6be5e74d00c6.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Половина черепах в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ переехали в водоем после зимовки и стали жить под открытым небом, сообщили в пресс-службе "Аптекарского огорода". "Восьмого июля половина черепах в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" наконец-то переехала под открытое небо — посетители могут увидеть их в водоеме за Сенсорным садом", — говорится в сообщении. Отмечается, что кормить и трогать животных, а также бросать в водоем что-либо категорически запрещается. "К сожалению, из года в год в сад подбрасывают черепах, что, разумеется, тоже строго запрещено", — добавляется в сообщении.Еще 50 красноухих пресмыкающихся отправятся на свежий воздух из оранжерей на следующей неделе.

https://ria.ru/20240708/leopard-1958196761.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, хорошие новости