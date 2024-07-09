Рейтинг@Mail.ru
В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:11 09.07.2024 (обновлено: 12:43 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/cherepakhi-1958458436.html
В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки
В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки - РИА Новости, 09.07.2024
В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки
Половина черепах в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ переехали в водоем после зимовки и стали жить под открытым небом, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:11
2024-07-09T12:43
хорошие новости
москва
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99915/09/999150964_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_1daa86f8c35333b27cdc6be5e74d00c6.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Половина черепах в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ переехали в водоем после зимовки и стали жить под открытым небом, сообщили в пресс-службе "Аптекарского огорода". "Восьмого июля половина черепах в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" наконец-то переехала под открытое небо — посетители могут увидеть их в водоеме за Сенсорным садом", — говорится в сообщении. Отмечается, что кормить и трогать животных, а также бросать в водоем что-либо категорически запрещается. "К сожалению, из года в год в сад подбрасывают черепах, что, разумеется, тоже строго запрещено", — добавляется в сообщении.Еще 50 красноухих пресмыкающихся отправятся на свежий воздух из оранжерей на следующей неделе.
https://ria.ru/20240708/leopard-1958196761.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99915/09/999150964_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_9edf97568d3cafb2c10d2c64e90516a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, хорошие новости
Хорошие новости, Москва, Хорошие новости
В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки

Половина черепах в "Аптекарском огороде" МГУ переехали в водоем после зимовки

© Flickr / Fernando Silveira Красноухие черепахи
Красноухие черепахи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Flickr / Fernando Silveira
Красноухие черепахи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Половина черепах в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ переехали в водоем после зимовки и стали жить под открытым небом, сообщили в пресс-службе "Аптекарского огорода".
"Восьмого июля половина черепах в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" наконец-то переехала под открытое небо — посетители могут увидеть их в водоеме за Сенсорным садом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кормить и трогать животных, а также бросать в водоем что-либо категорически запрещается.
"К сожалению, из года в год в сад подбрасывают черепах, что, разумеется, тоже строго запрещено", — добавляется в сообщении.
Еще 50 красноухих пресмыкающихся отправятся на свежий воздух из оранжерей на следующей неделе.
Дальневосточный леопард Leo 101F по имени Герда - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Многодетная самка дальневосточного леопарда впервые стала бабушкой
8 июля, 12:29
 
Хорошие новостиМоскваХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала