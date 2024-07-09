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В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки
В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки - РИА Новости, 09.07.2024
В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки
Половина черепах в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ переехали в водоем после зимовки и стали жить под открытым небом, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:11
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Половина черепах в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ переехали в водоем после зимовки и стали жить под открытым небом, сообщили в пресс-службе "Аптекарского огорода". "Восьмого июля половина черепах в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" наконец-то переехала под открытое небо — посетители могут увидеть их в водоеме за Сенсорным садом", — говорится в сообщении. Отмечается, что кормить и трогать животных, а также бросать в водоем что-либо категорически запрещается. "К сожалению, из года в год в сад подбрасывают черепах, что, разумеется, тоже строго запрещено", — добавляется в сообщении.Еще 50 красноухих пресмыкающихся отправятся на свежий воздух из оранжерей на следующей неделе.
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В "Аптекарском огороде" черепахи переехали в открытый водоем после зимовки
Половина черепах в "Аптекарском огороде" МГУ переехали в водоем после зимовки
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Половина черепах в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ переехали в водоем после зимовки и стали жить под открытым небом, сообщили в пресс-службе "Аптекарского огорода".
"Восьмого июля половина черепах в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" наконец-то переехала под открытое небо — посетители могут увидеть их в водоеме за Сенсорным садом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кормить и трогать животных, а также бросать в водоем что-либо категорически запрещается.
"К сожалению, из года в год в сад подбрасывают черепах, что, разумеется, тоже строго запрещено", — добавляется в сообщении.
Еще 50 красноухих пресмыкающихся отправятся на свежий воздух из оранжерей на следующей неделе.