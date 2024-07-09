Рейтинг@Mail.ru
"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 09.07.2024 (обновлено: 20:15 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/bulgargaz-1958542070.html
"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро
"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро - РИА Новости, 09.07.2024
"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро
Болгарская компания "Булгаргаз" через международный арбитраж потребовала у "Газпрома" 400 миллионов евро за прекращение поставок, сообщило Болгарское... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:13
2024-07-09T20:15
экономика
париж
европа
болгария
газпром
международная торговая палата
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Болгарская компания "Булгаргаз" через международный арбитраж потребовала у "Газпрома" 400 миллионов евро за прекращение поставок, сообщило Болгарское национальное телевидение.Иск подали 8 июля в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Требование связано с предполагаемым ущербом, который болгарская сторона якобы понесла из-за прекращения поставок природного газа в апреле 2022 года. В "Булгаргазе" утверждают, что в конце мая направили в "Газпром экспорт" предложение урегулировать претензии в соответствии с контрактом."После того как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, "Булгаргаз" предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов", — цитирует телеканал заявление компании.С 1 апреля 2022 года иностранные покупатели, определенные указом президента России, должны оплачивать трубопроводный газ исключительно в рублях. В противном случае предусмотрено прекращение поставок.Как пояснял РИА Новости в конце мая генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, отказ болгарской стороны от закупок российского газа был политически мотивирован, а через суд компания пытается придать этому решению законность. Эксперт напомнил, что трубопроводные поставки газа не включены ни в один санкционный пакет. Когда болгарская компания пойдет в суд, она должна будет объяснить, на основании чего отказалась от поставок, указал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240628/polsha-1956141757.html
https://ria.ru/20240709/gaz-1958463838.html
париж
европа
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, париж, европа, болгария, газпром, международная торговая палата, северный поток
Экономика, Париж, Европа, Болгария, Газпром, Международная торговая палата, Северный поток
"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро

"Булгаргаз" подал в международный арбитраж иск к "Газпрому" на 400 млн евро

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Болгарская компания "Булгаргаз" через международный арбитраж потребовала у "Газпрома" 400 миллионов евро за прекращение поставок, сообщило Болгарское национальное телевидение.
Иск подали 8 июля в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Требование связано с предполагаемым ущербом, который болгарская сторона якобы понесла из-за прекращения поставок природного газа в апреле 2022 года.
Офис польской топливной компании Orlen - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома"
28 июня, 15:33
В "Булгаргазе" утверждают, что в конце мая направили в "Газпром экспорт" предложение урегулировать претензии в соответствии с контрактом.
"После того как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, "Булгаргаз" предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов", — цитирует телеканал заявление компании.
С 1 апреля 2022 года иностранные покупатели, определенные указом президента России, должны оплачивать трубопроводный газ исключительно в рублях. В противном случае предусмотрено прекращение поставок.
Как пояснял РИА Новости в конце мая генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, отказ болгарской стороны от закупок российского газа был политически мотивирован, а через суд компания пытается придать этому решению законность. Эксперт напомнил, что трубопроводные поставки газа не включены ни в один санкционный пакет. Когда болгарская компания пойдет в суд, она должна будет объяснить, на основании чего отказалась от поставок, указал собеседник агентства.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров
Вчера, 12:25
 
ЭкономикаПарижЕвропаБолгарияГазпромМеждународная торговая палатаСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала