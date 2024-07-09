https://ria.ru/20240709/bulgargaz-1958542070.html

"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро

"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро - РИА Новости, 09.07.2024

"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро

Болгарская компания "Булгаргаз" через международный арбитраж потребовала у "Газпрома" 400 миллионов евро за прекращение поставок, сообщило Болгарское... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:13

2024-07-09T16:13

2024-07-09T20:15

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международная торговая палата

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Болгарская компания "Булгаргаз" через международный арбитраж потребовала у "Газпрома" 400 миллионов евро за прекращение поставок, сообщило Болгарское национальное телевидение.Иск подали 8 июля в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Требование связано с предполагаемым ущербом, который болгарская сторона якобы понесла из-за прекращения поставок природного газа в апреле 2022 года. В "Булгаргазе" утверждают, что в конце мая направили в "Газпром экспорт" предложение урегулировать претензии в соответствии с контрактом."После того как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, "Булгаргаз" предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов", — цитирует телеканал заявление компании.С 1 апреля 2022 года иностранные покупатели, определенные указом президента России, должны оплачивать трубопроводный газ исключительно в рублях. В противном случае предусмотрено прекращение поставок.Как пояснял РИА Новости в конце мая генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, отказ болгарской стороны от закупок российского газа был политически мотивирован, а через суд компания пытается придать этому решению законность. Эксперт напомнил, что трубопроводные поставки газа не включены ни в один санкционный пакет. Когда болгарская компания пойдет в суд, она должна будет объяснить, на основании чего отказалась от поставок, указал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240628/polsha-1956141757.html

https://ria.ru/20240709/gaz-1958463838.html

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экономика, париж, европа, болгария, газпром, международная торговая палата, северный поток