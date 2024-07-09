"Булгаргаз" подал иск к "Газпрому" на 400 миллионов евро
"Булгаргаз" подал в международный арбитраж иск к "Газпрому" на 400 млн евро
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Болгарская компания "Булгаргаз" через международный арбитраж потребовала у "Газпрома" 400 миллионов евро за прекращение поставок, сообщило Болгарское национальное телевидение.
Иск подали 8 июля в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Требование связано с предполагаемым ущербом, который болгарская сторона якобы понесла из-за прекращения поставок природного газа в апреле 2022 года.
В Польше выступили с дерзкой угрозой из-за "Газпрома"
28 июня, 15:33
В "Булгаргазе" утверждают, что в конце мая направили в "Газпром экспорт" предложение урегулировать претензии в соответствии с контрактом.
"После того как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, "Булгаргаз" предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов", — цитирует телеканал заявление компании.
С 1 апреля 2022 года иностранные покупатели, определенные указом президента России, должны оплачивать трубопроводный газ исключительно в рублях. В противном случае предусмотрено прекращение поставок.
Как пояснял РИА Новости в конце мая генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, отказ болгарской стороны от закупок российского газа был политически мотивирован, а через суд компания пытается придать этому решению законность. Эксперт напомнил, что трубопроводные поставки газа не включены ни в один санкционный пакет. Когда болгарская компания пойдет в суд, она должна будет объяснить, на основании чего отказалась от поставок, указал собеседник агентства.