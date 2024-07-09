https://ria.ru/20240709/briks-1958631947.html
Бразилия поддержала присоединение Боливии к БРИКС
Бразилия поддержала присоединение Боливии к БРИКС - РИА Новости, 09.07.2024
Бразилия поддержала присоединение Боливии к БРИКС
Бразилия позитивно оценивает возможное вступление Боливии и других стран в группу БРИКС, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:31
2024-07-09T22:31
2024-07-09T22:31
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САНТА-КРУС, 9 июл - РИА Новости. Бразилия позитивно оценивает возможное вступление Боливии и других стран в группу БРИКС, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с президентом Луисом Арсе в боливийском Санта-Крусе. "Президент Арсе выразил заинтересованность Боливии во вступлении в БРИКС. Вопрос расширения группы будет вновь обсуждаться на казанском саммите в России, и Бразилия считает включение Боливии и других стран очень позитивным", - сказал Лула да Силва в ходе пресс-конференции после переговоров с Арсе. По итогам официального визита президента Бразилии в Боливию правительства двух стран подписали 10 двусторонних соглашений в области торговли, сотрудничества и интеграции, объявив о "начале новой эры" в отношениях стран.
https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, боливия, бразилия, санта-крус (боливия), луис арсе, луис инасиу лула да силва, брикс
Цены на нефть, Боливия, Бразилия, Санта-Крус (Боливия), Луис Арсе, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Бразилия поддержала присоединение Боливии к БРИКС
Лула да Силва: Бразилия позитивно оценивает возможное вступление Боливии в БРИКС