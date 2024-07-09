https://ria.ru/20240709/briks-1958631947.html

Бразилия поддержала присоединение Боливии к БРИКС

Бразилия поддержала присоединение Боливии к БРИКС - РИА Новости, 09.07.2024

Бразилия поддержала присоединение Боливии к БРИКС

Бразилия позитивно оценивает возможное вступление Боливии и других стран в группу БРИКС, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:31

2024-07-09T22:31

2024-07-09T22:31

цены на нефть

боливия

бразилия

санта-крус (боливия)

луис арсе

луис инасиу лула да силва

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_f762e5fb0e1e787e607f4f6e2e7f3883.jpg

САНТА-КРУС, 9 июл - РИА Новости. Бразилия позитивно оценивает возможное вступление Боливии и других стран в группу БРИКС, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с президентом Луисом Арсе в боливийском Санта-Крусе. "Президент Арсе выразил заинтересованность Боливии во вступлении в БРИКС. Вопрос расширения группы будет вновь обсуждаться на казанском саммите в России, и Бразилия считает включение Боливии и других стран очень позитивным", - сказал Лула да Силва в ходе пресс-конференции после переговоров с Арсе. По итогам официального визита президента Бразилии в Боливию правительства двух стран подписали 10 двусторонних соглашений в области торговли, сотрудничества и интеграции, объявив о "начале новой эры" в отношениях стран.

https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html

боливия

бразилия

санта-крус (боливия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, боливия, бразилия, санта-крус (боливия), луис арсе, луис инасиу лула да силва, брикс