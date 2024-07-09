https://ria.ru/20240709/bpla-1958598796.html

В Астраханской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ

В Астраханской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024

В Астраханской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ

Минимум пять-шесть беспилотных летательных аппаратов были сбиты во вторник в районе периметра города Ахтубинска в Астраханской области, сообщил глава... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:59

2024-07-09T18:59

2024-07-09T19:35

астраханская область

ахтубинск

ахтубинский район

вооруженные силы украины

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Минимум пять-шесть беспилотных летательных аппаратов были сбиты во вторник в районе периметра города Ахтубинска в Астраханской области, сообщил глава Ахтубинского района Владимир Михед на совещании с губернатором региона Игорем Бабушкиным, видео с которого опубликовано в Telegram-канале Бабушкина.Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских беспилотниках над Астраханской областью. По данным Бабушкина, в Ахтубинском районе и Знаменске сохранялся режим "воздушной тревоги". Последствия падения БПЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидировались."После первой атаки (БПЛА месяц назад), после совещания и указаний, которые были вами отданы, правильно среагировали и администрация, и командование воинской части. Минимум 5-6 БПЛА было сбито сегодня в районе периметра города Ахтубинск", - доложил Михед губернатору на совещании.Губернатор отметил, что меры, принятые после первой атаки, позволили усилить систему оповещения и реагирования. В результате во вторник удалось избежать человеческих жертв и разрушений инфраструктуры.

https://ria.ru/20240709/aeroport-1958424014.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

ахтубинск

ахтубинский район

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астраханская область, ахтубинск, ахтубинский район, вооруженные силы украины, игорь бабушкин