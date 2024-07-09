https://ria.ru/20240709/botulizm-1958413009.html

В Татарстане выписали еще троих пациентов с ботулизмом

В Татарстане выписали еще троих пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 09.07.2024

В Татарстане выписали еще троих пациентов с ботулизмом

Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Татарстана выписали еще троих пациентов, болевших ботулизмом, лечение продолжают трое... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:54

2024-07-09T08:54

2024-07-09T08:55

происшествия

казань

москва

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Татарстана выписали еще троих пациентов, болевших ботулизмом, лечение продолжают трое пострадавших, сообщает клиника. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, 17 июня в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 20 человек, один из них проходил лечение амбулаторно. "В РКИБе остаются три человека, пострадавших от ботулизма. Два пациента находятся под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, из них один остается на ИВЛ. Один человек получает лечение в профильном отделении", - говорится в сообщении. По информации инфекционной больницы, три человека были выписаны с выздоровлением. Первых пострадавших, прошедших лечение от ботулизма в Республиканской инфекционной больнице Татарстана, выписали 22 июня. Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240628/lokalkitchen-1956130386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, москва, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки