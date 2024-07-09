https://ria.ru/20240709/boi-1958511612.html
Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев
Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев - РИА Новости, 09.07.2024
Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев
Активные бои ведутся на Волчанском и Липцевском направлениях, противник пытается контратаковать, но безуспешно, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:54
2024-07-09T14:54
2024-07-09T15:09
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Активные бои ведутся на Волчанском и Липцевском направлениях, противник пытается контратаковать, но безуспешно, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, обстановка в Харьковской области остается напряженной. "По-прежнему активные бои идут на Волчанском и Липцевском направлениях. Сложно точно оценить обстановку там, потому как активная фаза боев еще не прошла. Противник пытается контратаковать, но все эти действия заканчиваются для них большими потерями и нулевыми успехами", - сообщил Ганчев. По его словам, на Купянском направлении "враг вынуждено отступает, оставляя ранее занимаемые позиции". Он напомнил, что в начале июля здесь под контроль ВС РФ перешла Степовая Новоселовка.
https://ria.ru/20240709/svo-1958487389.html
https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Волчанск
Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев
Ганчев: активные бои идут на Волчанском и Липцевском направлениях