https://ria.ru/20240709/boi-1958511612.html

Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев

Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев - РИА Новости, 09.07.2024

Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев

Активные бои ведутся на Волчанском и Липцевском направлениях, противник пытается контратаковать, но безуспешно, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:54

2024-07-09T14:54

2024-07-09T15:09

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

волчанск

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Активные бои ведутся на Волчанском и Липцевском направлениях, противник пытается контратаковать, но безуспешно, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, обстановка в Харьковской области остается напряженной. "По-прежнему активные бои идут на Волчанском и Липцевском направлениях. Сложно точно оценить обстановку там, потому как активная фаза боев еще не прошла. Противник пытается контратаковать, но все эти действия заканчиваются для них большими потерями и нулевыми успехами", - сообщил Ганчев. По его словам, на Купянском направлении "враг вынуждено отступает, оставляя ранее занимаемые позиции". Он напомнил, что в начале июля здесь под контроль ВС РФ перешла Степовая Новоселовка.

https://ria.ru/20240709/svo-1958487389.html

https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html

харьковская область

волчанск

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, волчанск