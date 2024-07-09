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Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 09.07.2024 (обновлено: 15:09 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/boi-1958511612.html
Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев
Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев - РИА Новости, 09.07.2024
Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев
Активные бои ведутся на Волчанском и Липцевском направлениях, противник пытается контратаковать, но безуспешно, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:54
2024-07-09T15:09
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
волчанск
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Активные бои ведутся на Волчанском и Липцевском направлениях, противник пытается контратаковать, но безуспешно, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, обстановка в Харьковской области остается напряженной. "По-прежнему активные бои идут на Волчанском и Липцевском направлениях. Сложно точно оценить обстановку там, потому как активная фаза боев еще не прошла. Противник пытается контратаковать, но все эти действия заканчиваются для них большими потерями и нулевыми успехами", - сообщил Ганчев. По его словам, на Купянском направлении "враг вынуждено отступает, оставляя ранее занимаемые позиции". Он напомнил, что в начале июля здесь под контроль ВС РФ перешла Степовая Новоселовка.
https://ria.ru/20240709/svo-1958487389.html
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харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Волчанск
Бои продолжаются на Волчанском и Липцевском направлениях, заявил Ганчев

Ганчев: активные бои идут на Волчанском и Липцевском направлениях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Активные бои ведутся на Волчанском и Липцевском направлениях, противник пытается контратаковать, но безуспешно, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, обстановка в Харьковской области остается напряженной.
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"По-прежнему активные бои идут на Волчанском и Липцевском направлениях. Сложно точно оценить обстановку там, потому как активная фаза боев еще не прошла. Противник пытается контратаковать, но все эти действия заканчиваются для них большими потерями и нулевыми успехами", - сообщил Ганчев.
По его словам, на Купянском направлении "враг вынуждено отступает, оставляя ранее занимаемые позиции". Он напомнил, что в начале июля здесь под контроль ВС РФ перешла Степовая Новоселовка.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВолчанск
 
 
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