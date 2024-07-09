https://ria.ru/20240709/bocharov-1958404443.html

При атаке БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза

При атаке БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза - РИА Новости, 09.07.2024

При атаке БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза

Силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции и нефтебазе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:11

2024-07-09T06:11

2024-07-09T06:36

специальная военная операция на украине

волгоградская область

происшествия

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

фролово

калач-на-дону

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции и нефтебазе, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено", - говорится в комментарии губернатора, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.Отмечается, что на месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958402979.html

волгоградская область

фролово

калач-на-дону

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волгоградская область, происшествия, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фролово, калач-на-дону