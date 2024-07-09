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При атаке БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза
При атаке БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза - РИА Новости, 09.07.2024
При атаке БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза
Силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции и нефтебазе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:11
2024-07-09T06:11
2024-07-09T06:36
специальная военная операция на украине
волгоградская область
происшествия
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фролово
калач-на-дону
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции и нефтебазе, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено", - говорится в комментарии губернатора, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.Отмечается, что на месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958402979.html
волгоградская область
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волгоградская область, происшествия, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фролово, калач-на-дону
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Происшествия, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Фролово, Калач-на-Дону
При атаке БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза
Бочаров: в Волгоградской области возникли возгорания на подстанции и нефтебазе