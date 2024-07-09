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В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки - РИА Новости, 09.07.2024
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10:13 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/blagoveschensk-1958424677.html
В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки
В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки - РИА Новости, 09.07.2024
В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки
Спасатели нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение реки Зея в Благовещенске во время купания в необорудованном месте, сообщает региональный... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:13
2024-07-09T10:13
происшествия
зея (город)
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение реки Зея в Благовещенске во время купания в необорудованном месте, сообщает региональный главк МЧС. "Тело 16-летнего подростка, которого искали на реке Зее с 6 июля, обнаружено и будет доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении. По данным МЧС, вечером 6 июля на реке Зее в Благовещенске при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 годов рождения. Очевидцы спасли одного из них. Проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20240708/blagoveschensk-1958121971.html
зея (город)
благовещенск
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происшествия, зея (город), благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Зея (город), Благовещенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки

В Благовещенске нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение Зеи

© РИА Новости / Павел Диденко | Перейти в медиабанкРека Зея
Река Зея - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Диденко
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Река Зея. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение реки Зея в Благовещенске во время купания в необорудованном месте, сообщает региональный главк МЧС.
"Тело 16-летнего подростка, которого искали на реке Зее с 6 июля, обнаружено и будет доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, вечером 6 июля на реке Зее в Благовещенске при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 годов рождения. Очевидцы спасли одного из них. Проводится доследственная проверка.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Благовещенске подростка утянуло течение реки Зеи
8 июля, 05:57
 
ПроисшествияЗея (город)БлаговещенскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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