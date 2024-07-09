https://ria.ru/20240709/blagoveschensk-1958424677.html

В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки

В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки - РИА Новости, 09.07.2024

В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки

Спасатели нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение реки Зея в Благовещенске во время купания в необорудованном месте, сообщает региональный... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:13

2024-07-09T10:13

2024-07-09T10:13

происшествия

зея (город)

благовещенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение реки Зея в Благовещенске во время купания в необорудованном месте, сообщает региональный главк МЧС. "Тело 16-летнего подростка, которого искали на реке Зее с 6 июля, обнаружено и будет доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении. По данным МЧС, вечером 6 июля на реке Зее в Благовещенске при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 годов рождения. Очевидцы спасли одного из них. Проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20240708/blagoveschensk-1958121971.html

зея (город)

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, зея (город), благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)