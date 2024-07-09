https://ria.ru/20240709/blagoveschensk-1958424677.html
В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки
В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки - РИА Новости, 09.07.2024
В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки
Спасатели нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение реки Зея в Благовещенске во время купания в необорудованном месте, сообщает региональный... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:13
2024-07-09T10:13
2024-07-09T10:13
происшествия
зея (город)
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение реки Зея в Благовещенске во время купания в необорудованном месте, сообщает региональный главк МЧС. "Тело 16-летнего подростка, которого искали на реке Зее с 6 июля, обнаружено и будет доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении. По данным МЧС, вечером 6 июля на реке Зее в Благовещенске при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 годов рождения. Очевидцы спасли одного из них. Проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20240708/blagoveschensk-1958121971.html
зея (город)
благовещенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зея (город), благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Зея (город), Благовещенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Благовещенске нашли тело подростка, которого затянуло течение реки
В Благовещенске нашли тело 16-летнего подростка, которого затянуло течение Зеи