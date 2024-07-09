https://ria.ru/20240709/bespilotnik-1958520261.html

Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже

Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже - РИА Новости, 09.07.2024

Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже

В Судже в Курской области украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:13

2024-07-09T15:13

2024-07-09T15:51

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Судже в Курской области украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар", — написал он.Никто из работников предприятия не пострадал.Сейчас с огнем борется бригада пожарной части.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. ПВО отражают удары противника.

https://ria.ru/20240709/svo-1958486543.html

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958492548.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)