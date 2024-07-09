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Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже - РИА Новости, 09.07.2024
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15:13 09.07.2024 (обновлено: 15:51 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/bespilotnik-1958520261.html
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже - РИА Новости, 09.07.2024
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже
В Судже в Курской области украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:13
2024-07-09T15:51
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Судже в Курской области украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. &quot;Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар&quot;, — написал он.Никто из работников предприятия не пострадал.Сейчас с огнем борется бригада пожарной части.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. ПВО отражают удары противника.
https://ria.ru/20240709/svo-1958486543.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже

Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже, возник пожар

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПожар на подстанции маслодельного комбината в городе Суджа Курской области
Пожар на подстанции маслодельного комбината в городе Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Пожар на подстанции маслодельного комбината в городе Суджа Курской области
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Судже в Курской области украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«

"Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар", — написал он.

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Никто из работников предприятия не пострадал.
Сейчас с огнем борется бригада пожарной части.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. ПВО отражают удары противника.
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ПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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