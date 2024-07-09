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Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже - РИА Новости, 09.07.2024
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже
В Судже в Курской области украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:13
2024-07-09T15:13
2024-07-09T15:51
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Судже в Курской области украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар", — написал он.Никто из работников предприятия не пострадал.Сейчас с огнем борется бригада пожарной части.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. ПВО отражают удары противника.
https://ria.ru/20240709/svo-1958486543.html
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курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже
Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже, возник пожар