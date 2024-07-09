https://ria.ru/20240709/bespilotnik-1958451503.html

ПВО сбила беспилотники в Астраханской и Белгородской области

ПВО сбила беспилотники в Астраханской и Белгородской области - РИА Новости, 09.07.2024

ПВО сбила беспилотники в Астраханской и Белгородской области

Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Астраханской и один над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:41

2024-07-09T11:41

2024-07-09T11:45

белгородская область

россия

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Астраханской и один над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Девятого июля текущего года в период с 08:20 по 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Астраханской области и один БПЛА над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958390507.html

белгородская область

россия

астраханская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, астраханская область, происшествия