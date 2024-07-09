https://ria.ru/20240709/bespilotnik-1958404576.html

В Курской области ночью сбили четыре украинских беспилотника

В Курской области ночью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 09.07.2024

В Курской области ночью сбили четыре украинских беспилотника

Силы ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:14

2024-07-09T06:14

2024-07-09T06:40

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

октябрьский район

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Ночью наши бойцы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах. Благодарю за защиту! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958402979.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , октябрьский район