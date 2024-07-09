https://ria.ru/20240709/bespilotnik-1958404576.html
В Курской области ночью сбили четыре украинских беспилотника
В Курской области ночью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 09.07.2024
В Курской области ночью сбили четыре украинских беспилотника
Силы ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T06:14
2024-07-09T06:14
2024-07-09T06:40
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
октябрьский район
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Ночью наши бойцы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах. Благодарю за защиту! Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958402979.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , октябрьский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Октябрьский район
В Курской области ночью сбили четыре украинских беспилотника
Врио главы Курской области Смирнов сообщил об уничтожении четырех БПЛА в регионе