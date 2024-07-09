https://ria.ru/20240709/berlin-1958449152.html

В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на своем языке

В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на своем языке - РИА Новости, 09.07.2024

В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на своем языке

Полиция Берлина запретила украинцам, протестовавшим у посольства России, выступать на своем языке, сообщило издание Bild. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:31

2024-07-09T11:31

2024-07-09T11:31

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Берлина запретила украинцам, протестовавшим у посольства России, выступать на своем языке, сообщило издание Bild. В понедельник вечером участники украинской организации "Виче" ("Вече") вышли на акцию протеста у здания посольства РФ в Берлине. "Выступления на украинском языке были запрещены. В полиции заявили, что в короткие сроки не удалось найти переводчика. Поэтому с прошедшими регистрацию заранее было согласовано, что выступления будут только на немецком или английском языке", - пишет Bild.Как отмечает издание, в Германии нет закона, обязывающего протестующих использовать тот или иной язык. Однако при отсутствии переводчика полиция может попросить демонстрантов говорить только по-немецки или по-английски, чтобы не допустить разжигающих рознь лозунгов. Подобные требования выдвигаются, когда правоохранители видят угрозу общественному порядку и безопасности.

https://ria.ru/20240709/germaniya-1958404120.html

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в мире, берлин (город), россия, германия, bild