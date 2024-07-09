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В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на своем языке - РИА Новости, 09.07.2024
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11:31 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/berlin-1958449152.html
В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на своем языке
В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на своем языке - РИА Новости, 09.07.2024
В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на своем языке
Полиция Берлина запретила украинцам, протестовавшим у посольства России, выступать на своем языке, сообщило издание Bild. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:31
2024-07-09T11:31
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Берлина запретила украинцам, протестовавшим у посольства России, выступать на своем языке, сообщило издание Bild. В понедельник вечером участники украинской организации "Виче" ("Вече") вышли на акцию протеста у здания посольства РФ в Берлине. &quot;Выступления на украинском языке были запрещены. В полиции заявили, что в короткие сроки не удалось найти переводчика. Поэтому с прошедшими регистрацию заранее было согласовано, что выступления будут только на немецком или английском языке&quot;, - пишет Bild.Как отмечает издание, в Германии нет закона, обязывающего протестующих использовать тот или иной язык. Однако при отсутствии переводчика полиция может попросить демонстрантов говорить только по-немецки или по-английски, чтобы не допустить разжигающих рознь лозунгов. Подобные требования выдвигаются, когда правоохранители видят угрозу общественному порядку и безопасности.
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в мире, берлин (город), россия, германия, bild
В мире, Берлин (город), Россия, Германия, Bild
В Берлине протестующим украинцам запретили выступать на своем языке

Bild: полиция Берлина запретила украинским протестующим выступать на своем языке

© РИА Новости / Маркус Райхман | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Маркус Райхман
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Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Берлина запретила украинцам, протестовавшим у посольства России, выступать на своем языке, сообщило издание Bild.
В понедельник вечером участники украинской организации "Виче" ("Вече") вышли на акцию протеста у здания посольства РФ в Берлине.
«

"Выступления на украинском языке были запрещены. В полиции заявили, что в короткие сроки не удалось найти переводчика. Поэтому с прошедшими регистрацию заранее было согласовано, что выступления будут только на немецком или английском языке", - пишет Bild.

Как отмечает издание, в Германии нет закона, обязывающего протестующих использовать тот или иной язык. Однако при отсутствии переводчика полиция может попросить демонстрантов говорить только по-немецки или по-английски, чтобы не допустить разжигающих рознь лозунгов. Подобные требования выдвигаются, когда правоохранители видят угрозу общественному порядку и безопасности.
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