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В Белграде опровергли слова помощника госсекретаря США о помощи Киеву - РИА Новости, 09.07.2024
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11:48 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/belgrad-1958452984.html
В Белграде опровергли слова помощника госсекретаря США о помощи Киеву
В Белграде опровергли слова помощника госсекретаря США о помощи Киеву - РИА Новости, 09.07.2024
В Белграде опровергли слова помощника госсекретаря США о помощи Киеву
Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград "делает свое оружие... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:48
2024-07-09T11:48
в мире
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россия
белград (город)
александр вучич
александр вулин
марко джурич
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БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград "делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает". Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне. Накануне мероприятия помощник госсекретаря США заявил телеканалу N1 - балканскому отделению CNN, что "Сербия делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине защищать основополагающий принцип международного права". "Значение принципа территориальной целостности в том, что границы нерушимы. Это распространяется на все страны или ни на одну. Признанием так называемого Косово США и остальные страны, которые агрессией на Сербию (в 1999 году - ред.) убили международное право, начали процессы, которые невозможно остановить, и никто не знает как и где это откликнется", - цитирует пресс-служба замглавы сербского правительства. По его словам, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта на Украине и "господин О'Брайан это знает, поэтому его подлая попытка поссорить Сербию с Россией не может быть успешной". "Если что-либо из сербского оружия найдут на поле боя, это – нарушение всех международных процедур, которые гарантируют, что оружие будет там, где это предусмотрено договором, а ни одним договором не предусмотрена Украина. Сербия, чтобы предотвратить злоупотребления, ввела обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия Сербии оружие не будет уступлено или перепродано третьей стороне", - подчеркнул бывший глава минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации Сербии. Президент Сербии Александр Вучич ранее указал, что Белград поставляет оружие и боеприпасы только разрешенным конечным пользователям, при этом оружие и орудия только Кипру, Азербайджану и ОАЭ, чтобы не пострадали россияне и украинцы, "оправдываться Белграду не за что". Вучич 5 июля опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по телефону, а замглавы МИД Александр Грушко будто бы покинул Сербию недовольный встречами с руководством страны. МИД РФ и посольство в Сербии также опровергли заявления оппозиционных СМИ, назвали визит замглавы МИД России 1-2 июля и встречи с членами руководства страны содержательными и обратили внимание на то, что "партнерский подход к развитию взаимодействия между Москвой и Белградом сильно раздражает некоторые СМИ, буквально "запрограммированные" на огульную критику внешней политики России и Сербии".
https://ria.ru/20240625/serbiya-1955423819.html
https://ria.ru/20240624/serbiya-1955019671.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, александр вулин, марко джурич
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Александр Вулин, Марко Джурич
В Белграде опровергли слова помощника госсекретаря США о помощи Киеву

Вице-премьер Сербии Вулин: Белград не делает свое оружие доступным для Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград "делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает".
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне. Накануне мероприятия помощник госсекретаря США заявил телеканалу N1 - балканскому отделению CNN, что "Сербия делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине защищать основополагающий принцип международного права".
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"Значение принципа территориальной целостности в том, что границы нерушимы. Это распространяется на все страны или ни на одну. Признанием так называемого Косово США и остальные страны, которые агрессией на Сербию (в 1999 году - ред.) убили международное право, начали процессы, которые невозможно остановить, и никто не знает как и где это откликнется", - цитирует пресс-служба замглавы сербского правительства.
По его словам, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта на Украине и "господин О'Брайан это знает, поэтому его подлая попытка поссорить Сербию с Россией не может быть успешной".
«
"Если что-либо из сербского оружия найдут на поле боя, это – нарушение всех международных процедур, которые гарантируют, что оружие будет там, где это предусмотрено договором, а ни одним договором не предусмотрена Украина. Сербия, чтобы предотвратить злоупотребления, ввела обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия Сербии оружие не будет уступлено или перепродано третьей стороне", - подчеркнул бывший глава минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич ранее указал, что Белград поставляет оружие и боеприпасы только разрешенным конечным пользователям, при этом оружие и орудия только Кипру, Азербайджану и ОАЭ, чтобы не пострадали россияне и украинцы, "оправдываться Белграду не за что".
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Вучич 5 июля опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по телефону, а замглавы МИД Александр Грушко будто бы покинул Сербию недовольный встречами с руководством страны.
МИД РФ и посольство в Сербии также опровергли заявления оппозиционных СМИ, назвали визит замглавы МИД России 1-2 июля и встречи с членами руководства страны содержательными и обратили внимание на то, что "партнерский подход к развитию взаимодействия между Москвой и Белградом сильно раздражает некоторые СМИ, буквально "запрограммированные" на огульную критику внешней политики России и Сербии".
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