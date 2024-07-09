В Белграде опровергли слова помощника госсекретаря США о помощи Киеву
Вице-премьер Сербии Вулин: Белград не делает свое оружие доступным для Киева
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград "делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает".
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне. Накануне мероприятия помощник госсекретаря США заявил телеканалу N1 - балканскому отделению CNN, что "Сербия делает свое оружие доступным и тем самым помогает Украине защищать основополагающий принцип международного права".
"Значение принципа территориальной целостности в том, что границы нерушимы. Это распространяется на все страны или ни на одну. Признанием так называемого Косово США и остальные страны, которые агрессией на Сербию (в 1999 году - ред.) убили международное право, начали процессы, которые невозможно остановить, и никто не знает как и где это откликнется", - цитирует пресс-служба замглавы сербского правительства.
По его словам, Сербия не участвует в вооружении ни одной из сторон конфликта на Украине и "господин О'Брайан это знает, поэтому его подлая попытка поссорить Сербию с Россией не может быть успешной".
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"Если что-либо из сербского оружия найдут на поле боя, это – нарушение всех международных процедур, которые гарантируют, что оружие будет там, где это предусмотрено договором, а ни одним договором не предусмотрена Украина. Сербия, чтобы предотвратить злоупотребления, ввела обязательство для покупателей гарантировать, что без согласия Сербии оружие не будет уступлено или перепродано третьей стороне", - подчеркнул бывший глава минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич ранее указал, что Белград поставляет оружие и боеприпасы только разрешенным конечным пользователям, при этом оружие и орудия только Кипру, Азербайджану и ОАЭ, чтобы не пострадали россияне и украинцы, "оправдываться Белграду не за что".
Вучич 5 июля опроверг заявления оппозиционных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы трижды отказался разговаривать с ним по телефону, а замглавы МИД Александр Грушко будто бы покинул Сербию недовольный встречами с руководством страны.
МИД РФ и посольство в Сербии также опровергли заявления оппозиционных СМИ, назвали визит замглавы МИД России 1-2 июля и встречи с членами руководства страны содержательными и обратили внимание на то, что "партнерский подход к развитию взаимодействия между Москвой и Белградом сильно раздражает некоторые СМИ, буквально "запрограммированные" на огульную критику внешней политики России и Сербии".