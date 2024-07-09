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В Белгороде коммунальщики устраняют последствия ночного обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
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13:01 09.07.2024 (обновлено: 13:02 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958471525.html
В Белгороде коммунальщики устраняют последствия ночного обстрела ВСУ
В Белгороде коммунальщики устраняют последствия ночного обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгороде коммунальщики устраняют последствия ночного обстрела ВСУ
Коммунальные службы и волонтеры в Белгороде убирают стекла, восстанавливают дорожное покрытие, вывозят поваленные деревья после ночной атаки на город со стороны РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:01
2024-07-09T13:02
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
валентин демидов
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Коммунальные службы и волонтеры в Белгороде убирают стекла, восстанавливают дорожное покрытие, вывозят поваленные деревья после ночной атаки на город со стороны Украины, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале. Как информировал губернатор Вячеслав Гладков, в ночь на вторник система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Один человек погиб, двое получили ранения. Осколками посечены окна, фасады в многоквартирных домах и автомобили. Также были повреждены 3 хозсубъекта и 2 социальных объекта. "Ликвидируем последствия ночной атаки ВСУ по жилым кварталам центра Белгорода… На участке заняты 47 специалистов Белгорблагоустройства и 15 единиц техники, в том числе автовышки, погрузчики, дорожная фреза, самосвалы. Рабочие нашего коммунального предприятия убирают нависающие стекла, восстанавливают дорожное покрытие и бортовой камень, выпиливают поваленные деревья и вывозят растительные остатки. К ним присоединились сотрудники УК и волонтеры", - написал Демидов. По словам главы администрации, специалисты городских управ в настоящий момент проводят поквартирный обход и составляют стартовые акты, чтобы передать их строителям. Также сотрудники фиксируют повреждения в коммерческих объектах.
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происшествия, белгород, валентин демидов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгороде коммунальщики устраняют последствия ночного обстрела ВСУ

Мэр Демидов: в жилых кварталах Белгорода ликвидируют последствия ночной атаки

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаЛиквидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Коммунальные службы и волонтеры в Белгороде убирают стекла, восстанавливают дорожное покрытие, вывозят поваленные деревья после ночной атаки на город со стороны Украины, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.
Как информировал губернатор Вячеслав Гладков, в ночь на вторник система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Один человек погиб, двое получили ранения. Осколками посечены окна, фасады в многоквартирных домах и автомобили. Также были повреждены 3 хозсубъекта и 2 социальных объекта.
© Фото : пресс-служба мэра БелгородаЛиквидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
"Ликвидируем последствия ночной атаки ВСУ по жилым кварталам центра Белгорода… На участке заняты 47 специалистов Белгорблагоустройства и 15 единиц техники, в том числе автовышки, погрузчики, дорожная фреза, самосвалы. Рабочие нашего коммунального предприятия убирают нависающие стекла, восстанавливают дорожное покрытие и бортовой камень, выпиливают поваленные деревья и вывозят растительные остатки. К ним присоединились сотрудники УК и волонтеры", - написал Демидов.
По словам главы администрации, специалисты городских управ в настоящий момент проводят поквартирный обход и составляют стартовые акты, чтобы передать их строителям. Также сотрудники фиксируют повреждения в коммерческих объектах.
© Фото : пресс-служба мэра БелгородаЛиквидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВалентин ДемидовВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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