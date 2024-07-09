В Белгороде коммунальщики устраняют последствия ночного обстрела ВСУ
Мэр Демидов: в жилых кварталах Белгорода ликвидируют последствия ночной атаки
© Фото : пресс-служба мэра БелгородаЛиквидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Коммунальные службы и волонтеры в Белгороде убирают стекла, восстанавливают дорожное покрытие, вывозят поваленные деревья после ночной атаки на город со стороны Украины, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.
Как информировал губернатор Вячеслав Гладков, в ночь на вторник система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Один человек погиб, двое получили ранения. Осколками посечены окна, фасады в многоквартирных домах и автомобили. Также были повреждены 3 хозсубъекта и 2 социальных объекта.
© Фото : пресс-служба мэра БелгородаЛиквидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
"Ликвидируем последствия ночной атаки ВСУ по жилым кварталам центра Белгорода… На участке заняты 47 специалистов Белгорблагоустройства и 15 единиц техники, в том числе автовышки, погрузчики, дорожная фреза, самосвалы. Рабочие нашего коммунального предприятия убирают нависающие стекла, восстанавливают дорожное покрытие и бортовой камень, выпиливают поваленные деревья и вывозят растительные остатки. К ним присоединились сотрудники УК и волонтеры", - написал Демидов.
По словам главы администрации, специалисты городских управ в настоящий момент проводят поквартирный обход и составляют стартовые акты, чтобы передать их строителям. Также сотрудники фиксируют повреждения в коммерческих объектах.
© Фото : пресс-служба мэра БелгородаЛиквидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода