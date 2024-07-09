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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 09.07.2024 (обновлено: 02:29 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958390507.html
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 09.07.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:53
2024-07-09T02:29
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. К большому горю, от полученных ран скончался один человек... Предварительно, ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.Помимо этого, в трех частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде выбиты окна, два автомобиля посечены осколками, повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль", - добавил губернатор.
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков: на подлете к Белгороду сбили несколько целей, два человека пострадали

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. К большому горю, от полученных ран скончался один человек... Предварительно, ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.
Помимо этого, в трех частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде выбиты окна, два автомобиля посечены осколками, повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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