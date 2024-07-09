https://ria.ru/20240709/belgorod-1958390507.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 09.07.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:53

2024-07-09T00:53

2024-07-09T02:29

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, погиб один человек, двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. К большому горю, от полученных ран скончался один человек... Предварительно, ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.Помимо этого, в трех частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде выбиты окна, два автомобиля посечены осколками, повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240704/bespilotnik-1957270551.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины