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В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек - РИА Новости, 09.07.2024
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00:36 09.07.2024 (обновлено: 02:28 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958389907.html
В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек
В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек - РИА Новости, 09.07.2024
В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек
Один человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду в ночь на вторник, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, приехавший на место обстрела. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:36
2024-07-09T02:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
происшествия
белгородский район
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Один человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду в ночь на вторник, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, приехавший на место обстрела."У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб", — сообщил он во время общения с местными жителями.Позднее губернатор написал в своем Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, погиб один человек, двое пострадали. В трех частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов выбиты окна, два автомобиля посечены осколками, повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта.Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре.Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, сообщил ранее корреспондент РИА Новости. Над центральной частью города поднялся столб дыма. В жилых районах города наблюдалось большое скопление машин скорой помощи, присутствовали сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили около 23.30 мск, она продлилась менее получаса.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как отмечал президент Владимир Путин, из-за украинских обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, происшествия, белгородский район, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Владимир Путин, Россия
В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек

Губернатор Гладков: ночью в результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Один человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду в ночь на вторник, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, приехавший на место обстрела.
"У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб", — сообщил он во время общения с местными жителями.
Позднее губернатор написал в своем Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, погиб один человек, двое пострадали. В трех частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов выбиты окна, два автомобиля посечены осколками, повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта.
Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре.
Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, сообщил ранее корреспондент РИА Новости. Над центральной частью города поднялся столб дыма. В жилых районах города наблюдалось большое скопление машин скорой помощи, присутствовали сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили около 23.30 мск, она продлилась менее получаса.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как отмечал президент Владимир Путин, из-за украинских обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородБелгородская областьПроисшествияБелгородский районВладимир ПутинРоссия
 
 
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