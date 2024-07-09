В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек
Губернатор Гладков: ночью в результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей
БЕЛГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Один человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду в ночь на вторник, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, приехавший на место обстрела.
"У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб", — сообщил он во время общения с местными жителями.
Позднее губернатор написал в своем Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, погиб один человек, двое пострадали. В трех частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов выбиты окна, два автомобиля посечены осколками, повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта.
Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре.
Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, сообщил ранее корреспондент РИА Новости. Над центральной частью города поднялся столб дыма. В жилых районах города наблюдалось большое скопление машин скорой помощи, присутствовали сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили около 23.30 мск, она продлилась менее получаса.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как отмечал президент Владимир Путин, из-за украинских обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.