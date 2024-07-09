https://ria.ru/20240709/belgorod-1958389065.html
В Белгороде прогремел еще один взрыв
В Белгороде прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгороде прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прогремел в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:23
2024-07-09T00:23
2024-07-09T02:27
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белгород
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. Около 23.30 мск в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После этого в городе раздалась серия взрывов, был виден столб дыма. Минобороны сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник. Как передает корреспондент РИА Новости, в жилых районах города - большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.
https://ria.ru/20240516/vzryvy-1946295334.html
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белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород
В Белгороде прогремел еще один взрыв
В Белгороде прогремел еще один взрыв
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Около 23.30 мск в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После этого в городе раздалась серия взрывов, был виден столб дыма.
Минобороны сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник.
Как передает корреспондент РИА Новости, в жилых районах города - большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.