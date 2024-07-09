https://ria.ru/20240709/belgorod--1958432357.html
В Белгороде и Шебекино объявили воздушную тревогу
В Белгороде и Шебекино объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгороде и Шебекино объявили воздушную тревогу
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекино, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:37
2024-07-09T10:37
2024-07-09T10:48
белгород
шебекино
белгородский район
безопасность
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекино, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958390507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, шебекино, белгородский район, безопасность, происшествия
Белгород, Шебекино, Белгородский район, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили воздушную тревогу
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили воздушную тревогу