https://ria.ru/20240709/belgorod--1958432357.html

В Белгороде и Шебекино объявили воздушную тревогу

В Белгороде и Шебекино объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2024

В Белгороде и Шебекино объявили воздушную тревогу

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекино, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:37

2024-07-09T10:37

2024-07-09T10:48

белгород

шебекино

белгородский район

безопасность

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекино, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958390507.html

белгород

шебекино

белгородский район

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Дарья Буймова

белгород, шебекино, белгородский район, безопасность, происшествия