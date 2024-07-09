https://ria.ru/20240709/bayden-1958607127.html

Заседание демократов по Байдену было похоже на похороны, пишут СМИ

Заседание демократов по Байдену было похоже на похороны, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

Заседание демократов по Байдену было похоже на похороны, пишут СМИ

Состоявшееся во вторник фракционное заседание членов Демократической партии США на тему дальнейшего участия президента Джо Байдена в гонке за переизбрание "было РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:45

2024-07-09T19:45

2024-07-09T19:45

в мире

сша

коннектикут

джо байден

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Состоявшееся во вторник фракционное заседание членов Демократической партии США на тему дальнейшего участия президента Джо Байдена в гонке за переизбрание "было похоже на похороны" и не увенчалось выработкой единой позиции, сообщило издание Punchbowl со ссылкой на источники в партии. Как рассказал журналисту издания один из членов Палаты представителей, поддерживающий Байдена, встреча "была похожа на похороны", а в стане демократов "определенно нет единого мнения" по дальнейшей политической судьбе главы государства. Часть дискуссий, по данным СМИ, была посвящена "сложной ситуации", которая сложилась для демократов. При этом, как сообщается, одна из участниц – член Палаты представителей от Коннектикута Джаханна Хейс – выразила мнение на встрече, что замена Байдена на вице-президента Камалу Харрис будет означать "провал".

https://ria.ru/20240709/bajden-1958531879.html

сша

коннектикут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, коннектикут, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024