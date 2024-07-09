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Заседание демократов по Байдену было похоже на похороны, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
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19:45 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/bayden-1958607127.html
Заседание демократов по Байдену было похоже на похороны, пишут СМИ
Заседание демократов по Байдену было похоже на похороны, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
Заседание демократов по Байдену было похоже на похороны, пишут СМИ
Состоявшееся во вторник фракционное заседание членов Демократической партии США на тему дальнейшего участия президента Джо Байдена в гонке за переизбрание "было РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:45
2024-07-09T19:45
в мире
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коннектикут
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Состоявшееся во вторник фракционное заседание членов Демократической партии США на тему дальнейшего участия президента Джо Байдена в гонке за переизбрание "было похоже на похороны" и не увенчалось выработкой единой позиции, сообщило издание Punchbowl со ссылкой на источники в партии. Как рассказал журналисту издания один из членов Палаты представителей, поддерживающий Байдена, встреча "была похожа на похороны", а в стане демократов "определенно нет единого мнения" по дальнейшей политической судьбе главы государства. Часть дискуссий, по данным СМИ, была посвящена "сложной ситуации", которая сложилась для демократов. При этом, как сообщается, одна из участниц – член Палаты представителей от Коннектикута Джаханна Хейс – выразила мнение на встрече, что замена Байдена на вице-президента Камалу Харрис будет означать "провал".
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в мире, сша, коннектикут, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Коннектикут, Джо Байден, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Заседание демократов по Байдену было похоже на похороны, пишут СМИ

Punchbowl: заседание Демократической партии по Байдену было похоже на похороны

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Состоявшееся во вторник фракционное заседание членов Демократической партии США на тему дальнейшего участия президента Джо Байдена в гонке за переизбрание "было похоже на похороны" и не увенчалось выработкой единой позиции, сообщило издание Punchbowl со ссылкой на источники в партии.
Как рассказал журналисту издания один из членов Палаты представителей, поддерживающий Байдена, встреча "была похожа на похороны", а в стане демократов "определенно нет единого мнения" по дальнейшей политической судьбе главы государства.
Часть дискуссий, по данным СМИ, была посвящена "сложной ситуации", которая сложилась для демократов. При этом, как сообщается, одна из участниц – член Палаты представителей от Коннектикута Джаханна Хейс – выразила мнение на встрече, что замена Байдена на вице-президента Камалу Харрис будет означать "провал".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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В миреСШАКоннектикутДжо БайденКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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