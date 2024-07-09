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Сборщики средств для кампании Байдена жалуются на гневные ответы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
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14:50 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/bayden-1958509482.html
Сборщики средств для кампании Байдена жалуются на гневные ответы, пишут СМИ
Сборщики средств для кампании Байдена жалуются на гневные ответы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
Сборщики средств для кампании Байдена жалуются на гневные ответы, пишут СМИ
Сборщики средств для избирательной кампании президента США Джо Байдена жалуются, что начали получать гневные ответы или не получают вообще никакой реакции на... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:50
2024-07-09T14:50
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сборщики средств для избирательной кампании президента США Джо Байдена жалуются, что начали получать гневные ответы или не получают вообще никакой реакции на просьбы о пожертвованиях после слабого выступления американского лидера на предвыборных дебатах, некоторые из них даже приостановили свою работу, сообщает телеканал CNBC. "Некоторые сборщики средств ограничивают агитацию их личным кругом знакомых из сетей по сбору средств, после того как на их просьбы либо вообще не отвечали, либо они получали гневные ответы от тех, кто спрашивал их, почему они должны давать деньги Байдену после его неудовлетворительного выступления на дебатах", - сообщает телеканал со ссылкой на источники. По словам источников, некоторые сборщики средств для кампании Байдена попросту перестали звонить потенциальным донорам после провальных дебатов. "Никто не берет трубку", - передает телеканал слова сборщика средств с широкими связями, который собирает пожертвования для Байдена и Демократической партии. По оценке телеканала, прогресс сбора средств - это "лакмусовая бумажка" для избирательной кампании: если позиции кандидата крепки, сборщики активно агитируют для своих друзей и родственников, а если позиции кандидата шаткие, то сборщики чувствуют их ослабление намного раньше, чем сотрудники штаба избирательной кампании. По данным CNBC, сейчас некоторые из сборщиков средств планируют отказаться от агитации для президента, поскольку не уверены, что он сможет продержаться долго в президентской гонке, несмотря на то, что сам Байден утверждает обратное. В понедельник Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается. Президент заверил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, отказывающихся его поддерживать. Он пояснил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистического" избирателя. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240709/bajden-1958465091.html
https://ria.ru/20240704/bayden-1957490264.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Сборщики средств для кампании Байдена жалуются на гневные ответы, пишут СМИ

CNBC: сборщики средств для кампании Байдена получают гневные ответы от спонсоров

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сборщики средств для избирательной кампании президента США Джо Байдена жалуются, что начали получать гневные ответы или не получают вообще никакой реакции на просьбы о пожертвованиях после слабого выступления американского лидера на предвыборных дебатах, некоторые из них даже приостановили свою работу, сообщает телеканал CNBC.
"Некоторые сборщики средств ограничивают агитацию их личным кругом знакомых из сетей по сбору средств, после того как на их просьбы либо вообще не отвечали, либо они получали гневные ответы от тех, кто спрашивал их, почему они должны давать деньги Байдену после его неудовлетворительного выступления на дебатах", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 12:32
По словам источников, некоторые сборщики средств для кампании Байдена попросту перестали звонить потенциальным донорам после провальных дебатов.
"Никто не берет трубку", - передает телеканал слова сборщика средств с широкими связями, который собирает пожертвования для Байдена и Демократической партии.
По оценке телеканала, прогресс сбора средств - это "лакмусовая бумажка" для избирательной кампании: если позиции кандидата крепки, сборщики активно агитируют для своих друзей и родственников, а если позиции кандидата шаткие, то сборщики чувствуют их ослабление намного раньше, чем сотрудники штаба избирательной кампании.
По данным CNBC, сейчас некоторые из сборщиков средств планируют отказаться от агитации для президента, поскольку не уверены, что он сможет продержаться долго в президентской гонке, несмотря на то, что сам Байден утверждает обратное.
В понедельник Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается. Президент заверил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, отказывающихся его поддерживать. Он пояснил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистического" избирателя.
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СМИ: Байден сохранит контроль за деньгами кампании даже при выходе из гонки
4 июля, 19:12
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме
Вчера, 04:55
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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